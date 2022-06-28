Со дна водоема в Пермском крае подняли тела двух молодых людей

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В ночь на 28 июня со дна пруда в Юрлинском районе Прикамья подняли тела двух молодых людей - 21 года и 23 лет. Как сообщила корреспонденту «КП-Пермь» руководитель следственного отдела по Кудымкарскому району Татьяна Вековшинина, молодые люди рыбачили на лодке, перевернулись и утонули.

- Сообщение об их исчезновении поступило в воскресенье, 26 июня, - говорит Татьяна Вековишина, - Было предположение, что они могли утонуть. Пруд обследовали водолазы и в ночь на 28 июня тела молодых людей подняли на поверхность.

Пока неизвестно, были ли погибшие местными жителями или же приехали на рыбалку из соседнего города. Их личности уже установлены, но следователь, которая выясняет обстоятельства произошедшего, в данный момент находится на месте трагедии.

- Назначены необходимые экспертизы, проводится проверка, - добавила Татьяна Вековшинина.

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