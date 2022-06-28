Происшествия, катастрофы, криминал, несчастные случаи, ДТП в Пермском крае 27 июня 2022

В сводку происшествий вошли 7 пожаров.

ПРОИСШЕСТВИЯ С ПОЖАРАМИ 27 ИЮНЯ 2022

По информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, в сводку происшествий вошли 7 пожаров на территориях: два – Перми; по одному - Октябрьского, Суксунского, Чусовского городских округов, Горнозаводского городского округа.

На пожарах обнаружили погибших и пострадавших.

Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Горели: многоквартирный дом - в Орджоникидзевском районе Перми; бани - в Октябрьском городском округе и в Пермском муниципальном округе; неэксплуатируемые строения - в Суксунском и Чусовском городских округах; дощаный ангар - в Горнозаводском городском округе; мусор на открытой территории - в Орджоникидзевском районе Перми.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

КАТАСТРОФЫ И ДТП 27 ИЮНЯ 2022

По информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, в сводку происшествий вошли 7 случаев дорожно-транспортных происшествий: столкновение транспортных средств - в Пермском муниципальном округе, в Орджоникидзевском и Дзержинском районах Перми, в Добрянском городском округе, в Березниках; падение пассажира в автобусе - в Чусовском городском округе; опрокидывание транспортного средства - в Дзержинском районе Перми.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, КРИМИНАЛ 27 ИЮНЯ 2022

По информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, лесных пожаров на зарегистрировано, затопленных территорий нет.

Жуткая трагедия произошла в в Перми. В пятиэтажке на улице Щербакова в Орджоникидзевском районе произошло возгорание телевизора. ЧП произошло в первом подъезде дома. В это время в комнате, где работал телевизор, находились двое детей. Младший из них – двухлетний мальчик – получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался, сообщает «КП-Пермь».

В Косинском районе школьница во время занятий получила травму. Во время урока музыки в МБОУ «Кордонская общеобразовательная школа» одну из учениц толкнул одноклассник. Девочка не удержалась и упала на фрагменты оконных стекол, которые стояли в классе у стены на протяжении длительного времени. Школьница получила резаные раны на ноге, ей понадобилась помощь медиков, пишет «КП-Пермь».

Ревнивая жительница Перми решила наказать своего сожителя и схватилась за нож. Удар разгневанной женщины пришелся в самое сердце. Осознав, что натворила, ревнивица набрала номер тревожного телефона. Ей предъявили обвинение в убийстве, сообщает «КП-Пермь».

Отсидевший за изнасилование и вышедший на свободу житель Перми решил совершить новое преступление. Он напал среди бела дня на проходившую мимо женщину. Его очень быстро арестовали, пишет «КП-Пермь».

На территории Пермского края зарегистрированы 39 туристических групп.

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