В Перми из-за возгорания телевизора погиб двухлетний малыш

Второй ребенок выжил, сейчас ему оказывают помощь медики. Фото: Анна Маркова

Жуткая трагедия произошла в понедельник, 27 июня в Перми. В пятиэтажке на улице Щербакова в Орджоникидзевском районе произошло возгорание телевизора. ЧП произошло в первом подъезде дома.

В это время в комнате, где работал телевизор, находились двое детей. Младший из них – двухлетний мальчик – получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался.

Второй ребенок выжил, сейчас за его жизнь борются врачи.

- В 12.58 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Щербакова, - прокомментировали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – На место выдвинулись 11 сотрудников МЧС и три единицы техники. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метров. Возгорание удалось потушить до прибытия пожарных расчетов. К сожалению, не обошлось без погибших и пострадавших.

- В результате произошедшего пострадали два мальчика: один ребенок двух лет скончался на месте, второй ребенок пяти лет госпитализирован, его состояние оценивается, как средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, - прокомментировали «Комсомольской правде» в пресс-службе Минздрава Пермского края.

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Причиной взрыва телевизора может стать короткое замыкание, перенапряжение сети, перегрев прибора из-за длительной работы или даже детская шалость. Некоторые дети втайне от взрослых могут засовывать в телевизор через отверстия вентиляции мелкие предметы.

Часто в результате взрыва электроприбора может возникнуть пожар со всеми его вытекающими последствиями: почерневшая от огня и дыма комната, обугленная мебель, прожженные подвесные потолки и перекрытие.

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