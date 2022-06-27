Происшествия, катастрофы, криминал, несчастные случаи, ДТП в Пермском крае 26 июня 2022

В сводку происшествий вошли 18 пожаров. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

ПРОИСШЕСТВИЯ С ПОЖАРАМИ 26 ИЮНЯ 2022

По информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, в сводку происшествий вошли 18 пожаров на территориях: 8 - в Перми; 4 – в Пермском муниципальном округе, 2 – в Кудымкарском муниципальном округе; по одному - Частинском, Губахинском, Юрлинском и Куединском городских округов.

Погибшие и травмированные на пожарах не обнаружены.

Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Горели: неэксплуатируемые строения - в Дзержинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Индустриальном районах Перми; баня - в Пермском муниципальном округе; дачный дом - в Пермском муниципальном районе; надворные постройки- в Юрлинском муниципальном округе; автомобиль - в Частинском муниципальном округе; частные жилые дома - в Мотовилихинском районе Перми, Кудымкарском, Куединском и Губахинском муниципальных округах; многоквартирный дом - в Кировском районе Перми; мусор - на открытой территории в Пермском муниципальном районе.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ 26 ИЮНЯ 2022 ГОДА

На территории Пермского края 145 профилактическими группами в количестве 322 человек проведены мероприятия:

- 1 163 обхода объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- Инструктирование мерам пожарной безопасности 1 831 человек;

- Распространение 1 334 памяток.

В ГУ МЧС по Пермскому краю напоминают, во избежание утраты личного имущества, получения травм различной степени тяжести, а также в целях предупреждения гибели людей на пожарах не загромождайте дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, водоисточникам, используемым для целей пожаротушения. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, водоисточникам, используемым для целей пожаротушения должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники.

Необходимо очищать территорию, прилегающую к строениям, от горючих отходов, мусора, в том числе от тополиного пуха. Исключить сжигание тополиного пуха, сухой травы и пожнивных остатков на садово-огороднических участках, полях, вблизи полосы отвода железной дороги, автомобильных дорог, баз и складов горюче-смазочных материалов, линий электроснабжения и телекоммуникаций.

ПРОИСШЕСТВИЯ С ДТП 26 ИЮНЯ 2022

По информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, в сводку происшествий вошли 7 случаев дорожно-транспортных происшествий: столкновение транспортных средств - в Пермском и Кудымкарском муниципальных округах; происшествие с участием пешехода и транспортного средства - в Октябрьском городском округе, наезд транспортного средства на препятствие - в Свердловском районе Перми; опрокидывание транспортного средства - в Частинском муниципальном округе, в Чердынском и Лысьвенском городских округах.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, КРИМИНАЛ, КАТАСТРОФЫ 26 ИЮНЯ 2022

По информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, лесных пожаров на зарегистрировано, затопленных территорий нет.

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