Власти Пермского края продлили коронавирусные ограничения

Тем временем в поликлиниках региона возобновилась плановая медпомощь пациентам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае продлили действие коронавирусных ограничений до 31 марта. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства. Указ губернатора подписан сегодня, 28 февраля.

Жителям и гостям региона по-прежнему надо будет ходить в масках в магазинах, ТЦ, общественном транспорте, театрах, лифтах и парковках. Остается обязательным и предъявление QR-кода о вакцинации при посещении кафе и ресторанов, учреждений культуры, спорта, фитнес-центров и других организаций.

По-прежнему ограничена деятельность организаций общепита с 23:00 до 06:00. Однако это не распространяется на доставку, самовывоз и заведения вокзалов и аэропорта.

Также сохраняется режим самоизоляции для невакцинированных людей, достигших возраста 60 лет. Исключено из списка лишь правило ношения перчаток.

Напомним, на 28 февраля в Прикамье выявили еще 3 809 заболевших коронавирусом. Параллельно в поликлиниках региона возобновилась плановая медпомощь пациентам.

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