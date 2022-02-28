В поликлиниках Пермского края возобновляется оказание плановой медпомощи

В поликлиниках возобновятся медосмотры, диспансеризация детей и взрослых, профилактические осмотры и углубленная диспансеризация пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 марта в поликлиниках Пермского края врачи возобновят оказание плановой медицинской помощи. Дети и взрослые смогут попасть на прием не только к терапевтам и педиатрам, а также к узким специалистам. Также возобновятся медосмотры, диспансеризация детей и взрослых, профилактические осмотры и углубленная диспансеризация пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

В детских поликлиниках продолжится вакцинация детей в рамках Национального календаря профилактических прививок.

- Только хочу напомнить о необходимости соблюдения противоэпидемических мер, - написала на своей странице в Instagram министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень. - Да, мы регистрируем снижение заболеваемости COVID-19, но надо иметь в виду, что вирус продолжает функционировать, поэтому по-прежнему необходимо носить маски – и в общественных местах, и в поликлиниках.

Открытые для обращения пациентов с симптомами ОРВИ амбулаторные консультативно-диагностические центры в детских поликлиниках закрываются, а вот взрослые пока будут работать – в одной из поликлиник каждого района. Их адреса и график работы появятся на всех ресурсах Минздрава Пермского края.