В Перми пропал 11-летний мальчик

Ребенок пропал по дороге в школу. Фото: архив "КП"

В Перми 25 февраля пропал 11-летний Игнат Коряков, об этом сообщают волонтеры Поискового отряда «Прикамье Поиск». Они организуют сбор в 23.00 25 февраля у ТРЦ «Планета», ул. ш. Космонавтов, 162б. Сообщается,что ребенок пропал по дороге в школу.

Приметы Игната: рост 150-155 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые короткие волосы, зеленые глаза.

Ребенок был одет в черную удлиненную крутку, коричневые джинсы с лампасами. На голове - черная вязаная шапка, на ногах - темно-синие полуботинки.

Для тех, кто готов присоединиться к поискам, можно позвонить по телефонам: координатор Андрей - +79028064885, дежурный инфорг: Юлия - 89223456702.

P.S. поиски мальчика окончены.

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