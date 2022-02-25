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Общество25 февраля 2022 17:54

В Перми окончены поиски 11-летнего мальчика

Ребенка нашли живым
Анна Маркова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Поиски ребенка окончены.

Поиски ребенка окончены.

Фото: архив "КП"

В Перми окончены поиски 11-летнего мальчика, он найден, жив. Об этом сообщают волонтеры. Напомним, вечером 25-февраля, поисковые отряды организовали сборы на поиски ребенка. Сообщалось, что он пропал по дороге в школу.

Спустя непродолжительное время после организации поисков, ребенок был найден. Где именно нашли мальчика, не сообщается.

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