Поиски ребенка окончены. Фото: архив "КП"

В Перми окончены поиски 11-летнего мальчика, он найден, жив. Об этом сообщают волонтеры. Напомним, вечером 25-февраля, поисковые отряды организовали сборы на поиски ребенка. Сообщалось, что он пропал по дороге в школу.

Спустя непродолжительное время после организации поисков, ребенок был найден. Где именно нашли мальчика, не сообщается.

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