«Есть шанс ее найти». Мама пропавшей 22-летней студентки нуждается в помощи неравнодушных пермяков

Анна Стерлягова. Фото: личная страница девушки/ВКонтакте

Мама пропавшей в Перми 22-летней студентки географического факультета Анны Стерляговой Наталья продолжает искать хоть какие-то зацепки, которые помогли бы пролить свет на загадочное исчезновение ее дочери.

- Мне нужна помощь программистов, которые смогут взломать ноутбук Ани и посмотреть ее последние переписки, - с надеждой в голосе говорит Наталья. - Возможно, она сидела в социальных сетях под другим именем, общалась с кем-то, договаривалась о чем-то или искала информацию о месте, куда она могла уйти. Быть может, найдутся какие-то зацепки и появится шанс ее найти или что-то узнать.

Наталья уже обращалась к программистам, но человек, который обещал помочь , едва ее не обманул. Теперь Наталья надеется, что найдутся неравнодушные люди, которые смогли бы бескорыстно помочь в ее беде. Всех, кто может оказать помощь, Наталья просит писать ей на страницу в социальной сети.

- Я уже не знаю, как дальше жить, только сын дает мне силы не опускать руки и надеяться, что все будет хорошо, - говорит Наталья.

Напомним, 22-летняя студентка географического факультета ПГНИУ Анна Стерлягова пропала 28 ноября. Вечером она ушла из дома в Кировском районе Перми и с тех пор никаких известий о ней нет. Первые две недели Анну активно искали полицейские, волонтеры, друзья и близкие, но последнее время на поиски девушки никто не выходит.

Родные и близкие говорят, что Анна очень общительная, жизнерадостная и любознательная девушка, очень любит путешествовать и открывать новые горизонты. Была версия, что Анна могла податься в религию, она интересовалась буддизмом. Но, по словам родных девушки, силовики исключили эту версию. Единственное, что Анна взяла перед исчезновением - горнолыжный костюм. В отчаянии мама студентки обратилась к экстрасенсам и даже сибирскому шаману, но ничего конкретного ясновидящие не сказали.

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