Четыре человека погибли в страшном ДТП в Пермском крае

В автоаварии погибли четверо, двое пострадали. Фото: ГУМВД по Пермскому краю.

В Пермском крае 24 февраля произошло серьезное ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает ГУМВД по Пермскому краю. В районе полуночи на автодороге Пермь-Ильинский 35-летний водитель «Лада Веста», выехал на полосу встречного движения и врезался в другую «Ладу Весту». Удар был сильнейшим, в аварии погибли четыре человека: оба водителя и две женщины-пассажирки из второго автомобиля. Серьезные травмы получили мужчина и 5-летний ребенок. Скорая помощь доставила пострадавших в больницу.

- В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Сотрудники ГИБДД устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Водитель "Весты"выехал на встречную полосу движения. Фото: ГУМВД по Пермскому краю.

Напомним, в Пермском крае в ночь на 21 февраля произошло страшное ДТП, в котором также погибли четыре человека, еще один серьезно пострадал.

21 февраля в 2.30 со стороны Красновишерска в сторону Соликамска двигался ВАЗ-2110, за рулем был 36-летний водитель. По предварительной информации, на 20 км автодороги, он пошел на обгон транспортного средства и столкнулся с автомобилем МАЗ. В результате автоаварии погибли водитель и три пассажира отечественного автомобиля, еще одна пассажирка ВАЗа чудом выжила, в тяжелом состоянии ее госпитализировали в больницу.

Фото: ГУМВД по Пермскому краю.

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