Они влюблялись, мечтали и только начинали жить: подробности автокатастрофы в Пермском крае, где погибли четыре человека

Сегодня ночью в страшной аварии на автодороге Красновишерск-Соликамск оборвались сразу четыре жизни. Фото: социальные сети

Сегодня ночью в страшной аварии на автодороге Красновишерск-Соликамск оборвались сразу четыре жизни: 22-летнего Андрея, 23-летнего Виктора, 26-летнего Павла и 36-летнего Николая (имя изменено - Прим. ред.). 20-летняя Виктория чудом выжила и с серьезными травмами оказалась в больнице.

Все, что осталось от легковушки, в которой ехали ребята. Фото: Типичный Соликамск/ВКонтакте

Как рассказали близкие погибших, в ту ночь молодые люди взяли такси и поехали к друзьям в Соликамск. В 2:30 на 20 километре трассы водитель отечественной "десятки", в которой ехали ребята, пошел на обгон и врезался в бензовоз марки "МАЗ".

Бензовоз, в который врезалась легковушка. Фото: Типичный Соликамск/ВКонтакте

- В результате автоаварии погибли водитель и три пассажира отечественного автомобиля, еще одна пассажирка ВАЗа в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу. По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили в краевом ГИБДД.

От удара легковушку разорвало на две части. Фото: Типичный Соликамск/ВКонтакте

Родственники, друзья и знакомые погибших до сих пор не верят в произошедшее. Ребята только начинали жить, они влюблялись, строили планы на будущее, мечтали и в одно мгновенье их не стало. В память о столь рано ушедших молодых людях друзья и близкие поделились воспоминаниями о них.

Павел, 26 года

Павел. Фото предоставлено друзьями погибшего

- С Пашкой я познакомился в девятом классе, и мы сразу подружились, - рассказывает друг погибшего парня. - Он всегда хорошо учился, участвовал в школьных олимпиадах, был отзывчивым, общительным, со всеми мог найти общий язык и готов был всем прийти на помощь. Доброй души человек. После школы поступил в техникум, закончил его с дипломом техника-строителя и работал по специальности. В строительстве он очень хорошо разбирался. С его семьей я тоже хорошо знаком - очень приветливые и добродушные люди. Он был самым младшим в семье, у него остались брат и сестра. Не знаю, зачем их понесло в этот Соликамск? Как это могло случиться? Они пожить-то еще не успели.......

- Пашка был очень позитивным парнем, от его улыбки на душе становилось ярче! Его очень любили дети, он бы мог стать обалденным отцом и прекрасным мужем, - рассказала подруга погибшего.

Виктор, 23 года

Виктор. Фото предоставлено друзьями погибшего

- Витя родился в Красновишерске, закончил школу в Соликамске, а позже уехал учиться в Пермь, - рассказывает сестра погибшего. - А после учебы снова вернулся в родной Красновишерск. Работал вахтами и большую часть времени проводил на работе. Он был очень творческим человеком, в школе ходил в театральный кружок, сочинял стихи. Он был на столько добрым, что никогда бы не прошел мимо человека, котенка, которому нужна была помощь. Всегда всем помогал, о чем бы его не попросили. Буквально полгода назад мы похоронили маму и тут...... Витя мечтал отдохнуть на море, он ни разу там не был, но судьба распорядилась по-другому.

Андрей, 22 года

Андрей. Фото предоставлено друзьями погибшего

- С Андреем я все детство провела вместе, - рассказывает подруга погибшего парня. - Андрей был классный парень, добрый, отзывчивый, позитивный! Очень любил своего старшего брата, всегда держались друг за дружку! Он учился в Соликамске, в автодорожном колледже. Но несколько лет назад я переехала в Пермь, мы стали реже общаться и я даже не знаю, чем он занимался в последнее время. Эта авария забрала тех, кто был дорог с самого детства. Не передать словами, как это больно!

Виктория, 20 лет

Виктория. Фото: личная страница девушки/ВКонтакте

Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края, Виктория находится в городской больнице Соликамска. Девушка в крайне тяжелом состоянии. У нее сломан позвоночник и проколото легкое. Друзья и близкие в буквальном смысле молятся за ее жизнь.

- Вика очень добрый, жизнерадостный и светлый человечек, - рассказывает знакомая девушки. - В школьные годы она очень любила спорт, занималась бегом и выступала на различных соревнованиях. В последнее время она работал в одной из столовых в Красновишерске. Мы все надеемся, что она поправится.

Друзья Андрея объявили сбор средств на организацию похорон. Всем, кто хочет помочь друзьям погибшего молодого человека, просят писать на страницу в социальной сети.

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