Четыре человека погибли в ужасном ДТП в Пермском крае

Легковушку разорвало на две части. Фото: Вк "Типичный Соликамск".

В Пермском крае на трассе Соликамск-Красновишерск произошло жуткое ДТП. Столкнулись отечественная легковушка и бензовоз. Кадры, словно из фильма-катастрофы с места аварии появились в социальной сети. Удар был такой силы, что ВАЗ разорвало на две части, шансов выжить у находящихся в автомобиле не было.

В автоаварии погибло четыре человека, еще один находится в тяжелом состоянии. Подробности страшного ДТП уточнили в ГИБДД по Пермскому краю.

- 21 февраля в 2.30 со стороны Красновишерска в сторону Соликамска двигался ВАЗ-2110, за рулем был 36-летний водитель, - рассказали в Госавтоинспекции. - По предварительной информации, на 20 км автодороги он пошел на обгон транспортного средства и столкнулся с автомобилем МАЗ. В результате автоаварии погибли водитель и три пассажира отечественного автомобиля, еще одна пассажирка ВАЗа чудом выжила, в тяжелом состоянии ее госпитализировали в больницу.

Фото: Вк "Типичный Соликамск".

ДТП произошло на дороге Соликамск-Красновишерск. Фото: Вк "Типичный Соликамск".

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения! Передвигаться по дорогам Пермского края нужно учитывая погодные и дорожные условия.

Также следует помнить, что дорожно-транспортные происшествия, произошедшие по причине выезда на полосу встречного движения, имеют самые тяжелые последствия.

Чаще всего причиной выезда на полосу встречного движения, является желание обогнать впереди движущиеся транспортное средство, это действие происходит осознанно и умышленно. Иногда причиной «выезда» становится потеря контроля над автомобилем вследствие несоответствия выбора скорости конкретным дорожным условиям, превышения установленной скорости или же технического состояния автомобиля. В любом случае тяжесть последствий лобового столкновения очень велика.

Уважаемые водители, помните: «Вас ждут дома! Не торопитесь, не нарушайте Правила дорожного движения. От вашего поведения на дороге зависит не только Ваша жизнь, но и жизнь близких и родных Вам людей!».

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