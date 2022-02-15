Саночник Альберт Демченко: «Олимпиада 2022 года в Пекине первая за всю карьеру, которую я смотрю по телевизору»

Альберт Демченко смотрит все выступления российской команды на Олимпиаде в Пекине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наш прославленный земляк, российский саночник, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр (2006 и 2014), Альберт Демченко рассказал «Комсомольской правде», как болеет за наших спортсменов, которые выступают на Олимпиаде в Пекине. Альберт Михайлович поделился с нами, что впервые в своей карьере смотрит ее по телевизору в Перми.

- Олимпиада 2022 года в Пекине является первой за всю мою карьеру, которую я смотрю по телевизору, - говорит Альберт Демченко. - С 1992 по 2014 год, я как спортсмен в составе сборной команды России принял участие в семи Зимних Олимпийских играх. От участия в Зимних Олимпийских играх в Корее 2018 года, были отстранены многие Российские спортсмены и тренеры. Мы всячески попытались отстоять право на участие в Олимпийских играх нашей землячки Татьяны Ивановой, приезжали в Пхенчхан, для того чтобы участвовать в слушаниях панели CAS и получить разрешение на участие, но тогда нам это не удалось этого добиться.

Олимпийские игры в Пекине я смотрю и болею за спортсменов России в Перми. Все жители Пермского края могут порадоваться медалям завоеванным нашими спортсменами, Татьяной Ивановой, Анастасией Смирновой и Евгением Климовым которые на международной арене прославляют наш Пермский край.

На самом деле я смотрю все соревнования, это и лыжные гонки, биатлон, фигурное катание, бобслей и болею за всю сборную Олимпийского комитета России без исключения. Все наши ребята большие молодцы! Дают нам возможность наблюдать за ними и получать удовольствие от их побед и выступлений.

Читать также

Саночница из Пермского края Татьяна Иванова на Олимпиаде в Пекине завоевала "бронзу"

Спортсменка из Чусового заняла третье место (Подробнее...)