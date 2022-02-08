Саночница из Пермского края Татьяна Иванова на Олимпиаде в Пекине завоевала "бронзу"

В Сочи Татьяна Иванова завоевала серебряную медаль. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

От нашей саночницы - чусовлянки Татьяны Ивановой - мы ждали олимпийскую медаль. Ждали, скрестив пальцы на удачу. Ведь в ее копилке уже есть сочинское «серебро». Почему бы не добавить туда и пекинский драгметалл?!

- Трасса в Пекине мне знакома, мы были там в октябре-ноябре прошлого года, у нее очень много своих особенностей, - рассказала «Комсомолке» Татьяна Иванова перед самым отъездом в Китай.

Но мы волновались за спортсменку - 21 ноября прошлого года Татьяна получила серьезную травму ноги, но быстро восстановилась и сумела блестяще выступить на оставшихся турнирах. По результатам только двух этапов Татьяна выполнила олимпийскую квоту, заработав необходимые для попадания на Игры очки.

- Тренировались мы много перед соревнованиями. Конечно, из-за травмы ряд упражнений я не могла выполнять. Но сильных поблажек мне не давали, тренировалась по полной программе, - писала Татьяна в Инстаграме.

7 февраля после второй попытки Татьяна Иванова стала третьей, уступив лидеру - немке Натали Гайзенбергер - 0,591 секунды. Все должен был решить финал, который состоялся 8 февраля.

Третья попытка - и прикамская спортсменка снова третья. И вот он - финал. Татьяна занимает третье место, принеся в копилку нашей сборной бронзовую медаль.