Летающий лыжник из Прикамья завоевал «серебро» на Олимпиаде

Евгений Климов

Прыгун с трамплина из Прикамья Евгений Климов завоевал серебряную медаль в командном микст-турнире в прыжках с трамплина в Пекине. Наша сборная финишировала на втором месте общего зачета. А Евгений Климов в финальном прыжке показал мощнейший результат - 103 метра.

Первую попытку российские летающие лыжники завершили на третьем месте – между Норвегией и Канадой, набрав в сумме 448, 8 балла.

В финальном раунде Норвегия из-за не засчитанных прыжков лишилась второй строчки, пропустив вперед соперников. В итоге - Россия забирает «серебро». «Золото» у команды Словении. «Бронзу» завоевали летающие лыжники из Канады.

Евгений Климов выступал в составе команды из четырех спортсменов: Ирины Аввакумовой, Ирмы Махини и Даниила Садреева. Ранее он стал четвертым в отборочном этапе соревнований среди мужчин и вышел в финал.

Напомним, для Евгения текущая Олимпиада – уже третья в профессиональной карьере, после Сочи в 2014 году и Южной Кореи в 2018.

Достижение россиян стало поистине историческим. Последний раз медаль на Олимпиаде наши прыгуны брали в 1968 году — Владимир Белоусов одержал победу в прыжках с большого трамплина.

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Кстати, 6 февраля 19-летняя Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле. Анастасия досрочно вышла в финал Олимпийских игр, пробилась в суперфинал – и вот заветная медаль. Бронза Смирновой стала первая олимпийской медалью прикамских спортсменов. Тренер и родные призера Олимпиады объяснили успех Анастасии Смирновой во фристайле, читайте подробности в нашем материале.