В Пермском крае открылись более 60 центров для пациентов с признаками ОРВИ и коронавирусной инфекции

Если вы заболели в легкой форме, прийти к врачу можно самостоятельно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае начали работать амбулаторные центры диагностики и лечения ОРВИ и новой коронавирусной инфекции (АКДЦ). В них принимают пациентов с симптомами ОРВИ и коронавирусом, тех, кто переносит заболевания в легкой форме.

Как пояснили в Минздраве, Центры находятся в отдельных «красных зонах», поликлиник или районных больниц. Пациенты «красной» и «зеленой» зон в них не будут пересекаться.

Если вы болеете в легкой форме, температура не выше 38, насморк, боль в горле, кашель, головная боль - можно самому прийти в центр на прием к врачу.

Там проведут экспресс-тесты на ковид, при необходимости выпишут направления на анализы или исследования.

- При наличии показаний выдадут лекарства и выпишут больничный лист, - говорят специалисты Минздрава. - Будут сопровождать до выздоровления. Все специалисты центров обучены работе с ковид-пациентами, работать будут в средствах индивидуальной защиты.

Напомним, новая волна коронавируса обещает быть в десятки раз мощнее тех, что были ранее. Все ли заболевшие смогут получить медицинскую помощь? Что делать и куда идти, если дозвониться в поликлинику невозможно? И когда начнут вакцинировать подростков в Пермском крае? С помощью специалистов Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю и Минздрава «Комсомолка» искала ответы на самые актуальные сейчас вопросы. Подробности читайте в нашем материале.

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