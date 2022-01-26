В Минздраве рассказали, при какой температуре врач приедет на дом к пермякам

Врачи завершают обход пациентов в полночь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После взрывного роста заболеваемости в Пермском крае была полностью перестроена организация медпомощи: поликлиники закрыли, но открыли ковид-амбулатории, куда можно прийти – открыть больничный, сдать ПЦР-тест и получить лекарства.

У пермяков, в связи с этим, масса вопросов: при каком самочувствии нужно звонить в «неотложку» и «скорую», а когда идти на прием самому? Разъяснения дали в пермском краевом Минздраве.

- При обращениях в «скорую» и «неотложку» диспетчеры с помощью специальных чек-листов оценивают состояние пациента и направляют вызов в соответствующую медицинскую службу, - сообщили в пресс-службе Минздрава. - При первичном осмотре медик сделает тест, если он окажется положительным, это ускорит выдачу лекарств.

Чтобы каждый получил помощь вовремя, для заболевших с признаками ОРВИ и коронавирусной инфекции открыли амбулаторные консультативно-диагностические центры. По два в каждом районе города: взрослый и детский. Обращаться в них нужно, если температура у заболевшего не выше 38 градусов, насморк, боль в горле, кашель, головная боль. Выходя из дома, необходимо надеть маску.

При температуре выше 38 градусов, боли в горле, кашле, насморке и головной боли нужно звонить в Единый диспетчерский центр неотложной помощи по тел.: 270-09-03, 122 или по номерам телефонов, указанных на сайте вашей поликлиники.

А вот в случае, если у пациента появились нарушения сознания и дыхания, вялость или судороги, то необходимо вызывать «скорую помощь». Сделать это можно, позвонив на номера 103 или 112.

«Неотложка» и «скорая» приедут в первую очередь к тем, кому они нужны незамедлительно, в том числе к «экстренным» пациентам. Вызовы к пациентам с менее опасными симптомами могут «сдвигаться» в очереди.

Важное дополнение: если температура у заболевшего ниже 38 градусов, но он входит в «группу риска», то идти в ковид-центр не нужно, а можно вызвать врача на дом:

В «группу риска» входят маломобильные граждане, онкобольные, кардиобольные (с хронической сердечной недостаточностью), пациенты с хронической почечной или печеночной недостаточностью, с сахарным диабетом, старше 65 лет и беременные женщины.

Сейчас в Перми вызовы принимаются с 8.00 до 23.00 часов. При звонке на многоканальный номер, нужно дождаться ответа, ведь при повторном звонке вы вновь окажетесь в конце очереди. А вот врачи завершают обход своих пациентов в полночь.

Обращаясь за медпомощью, четко отвечайте на вопросы оператора. Это поможет ему оценить состояние заболевшего и прислать медиков сразу, как только это будет возможно. Сообщите данные о пациенте, его состоянии, домашний адрес и то, есть ли у него положительный результат ПЦР-теста. Скажите, нужен ли больничный лист.

Полезные контакты:

Проконсультироваться по вопросу вызова врача на дом можно по телефону региональной горячей линии по коронавирусу и ОРВИ в Пермском крае: +7 (342) 258-07-87 или 122.

По вопросам карантинных мероприятий обращайтесь в Роспотребнадзор по Пермскому краю – по тел.: +7 (342) 236-41-52, 208-34-68 (с понедельника по пятницу – с 9.00 до 18.00, в выходные дни с 10.00 до 18.00).

Амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции для взрослых:

ГБУЗ ПК «ГКП № 5», г. Пермь, ул. Куйбышева, 111

ГБУЗ ПК «ГКП № 2», г. Пермь, ул. Бр. Игнатовых, д. 3

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Пермь», г.Пермь, ул. В. Каменского, 1

ГБУЗ ПК «ГКП г Пермь», г. Пермь, ул. Матросова, д. 4

ГБУЗ ПК «ГКП № 4», г Пермь, ул. Екатерининская, д. 224

ГБУЗ ПК «Городская поликлиника № 7», г. Пермь, ул. Крупской, 57А

ГБУЗ ПК «ГКБ им. Гринберга», г. Пермь, ул. Липатова, д. 19

Амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции для детей:

ГБУЗ ПК «ГДКП № 6», г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 109/111

ГБУЗ ПК «ГДКП №1», г. Пермь, ул. Грачева д 12М

ГБУЗ ПК «ГДКБ №3 им. Корюкиной И.П.», г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 166

ГБУЗ ПК «ГДП №3», г. Пермь, ул. Ак Веденеева, д. 80

ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.», г. Пермь, ул. Лодыгина, д.47А

ГБУЗ ПК «ГДП №4 им. Чернышовой О.Е.», г. Пермь, ул. М. Рыбалко, д. 44

ГБУЗ ПК «ГДКП № 5», г. Пермь, ул. Чердынская, д. 38а

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