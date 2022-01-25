Из-за вспышки «омикрона» в Перми закрыли все поликлиники: куда обращаться с симптомами ОРВИ

Новая волна коронавируса обещает быть в десятки раз мощнее тех, что были ранее Фото: Евгения ГУСЕВА

Пятая волна коронавируса накрыла Пермский край. Число заболевших растет, как снежный ком: 599, 748, 916, 1045, 1076… Причина резкого подъема - контагиозный штамм «омикрон», завезенный в Пермский край в конце декабря.

И новая волна обещает быть в десятки раз мощнее тех, что были ранее. Все ли заболевшие смогут получить медицинскую помощь? Что делать и куда идти, если дозвониться в поликлинику невозможно? И когда начнут вакцинировать подростков в Пермском крае? С помощью специалистов Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю и Минздрава «Комсомолка» искала ответы на самые актуальные сейчас вопросы.

Сколько людей заболеет?

Существует два сценария развития ситуации с вирусом «омикрон» в Прикамье. Первый, основанный на мировой статистике, - достаточно долгий и тяжелый, когда заболевших в крае ежедневно будет фиксироваться до 13 000 человек, а пик заболеваемости придется на 20-е числа марта.

По более оптимистичному варианту, пик придется на 20-е числа февраля, когда в день будет регистрироваться до пяти с половиной тысяч заболевших. Учитывая, что ранее в пик заболеваемости максимальное количество инфицированных в сутки было около 700, то даже оптимистичный сценарий пережить будет непросто.

Тестируют ли в Перми на «омикрон»?

Тестирование конкретно на «омикрон» лаборатории, подведомственные краевому Минздраву, не проводят. Мазок возьмут и направят биоматериал в одну из лабораторий Роспотребнадзора (их несколько в России. - Ред.), при условии, что человек вернулся из страны-лидера по завозу штамма «омикрон» (Эмираты, Великобритания, Турция и др.) или является контактным с пациентом, у которого уже был выявлен «омикрон».

Кому именно положено тестирование, определяют специалисты Роспотребнадзора.

Как протекает «омикрон»?

Симптомы у суперзаразного штамма те же самые, что и при других ОРВИ: слабость, головная боль, насморк, першение и боль в горле. А вот такие симптомы, как потеря вкуса и обоняния, свойственные «дельте», встречаются реже.

Однако «омикрон» очень высококонтагиозный штамм, поэтому скорость его распространения выше в 4 - 5 раз. А чтобы сохранить себя как вид в природе, он усиленно ищет «горючий материал» среди малозащищенных и ослабленных: невакцинированных детей, людей с хроническими заболеваниями, пожилых и непривитых, вызывая у них более тяжелые формы заболевания.

Когда начнут вакцинировать подростков?

Первую партию вакцины «Спутник М» для вакцинации детей от 12 до 17 лет доставили в Пермский край 25 января. Пока это 2160 комплектов, и их сразу же распределят.

Детей будут вакцинировать как в школах, так и в детских поликлиниках. Если школа работает в штатном режиме, вакцинация будет проводиться здесь. Если в классе есть заболевшие, и дети ушли на дистант, вакцинация будет проводиться в условиях поликлиники.

Пермские школы уже получили согласие родителей на иммунизацию детей. Примерно половина мам и пап готова сделать прививку своим детям. А всего детей в подростковом возрасте, подлежащих иммунизации, в Прикамье около 32 тысяч.

Если в семье кто-то заболел, что делать остальным?

Многие пермяки, получившие положительный тест на коронавирус, задаются вопросом: «Должен ли мой здоровый ребенок тоже сидеть дома две недели, если его ПЦР отрицательный?»

В Роспотребнадзоре уточнили, что все контактные должны находиться на изоляции в течение 14 календарных дней вне зависимости от их иммунного статуса. И если раньше таким лицам выписывали Постановления «О проведении медосмотра и изоляции», то сейчас их не выписывают, а оповещают контактных по тем доступным каналам связи, которые сообщил в Роспотребнадзор заболевший.

Кстати, из-за высокой скорости распространения «омикрон»-штамма сроки карантина вскоре могут сократить с 14 до 7 дней. Соответствующее решение планируется принять на федеральном уровне.

Кто считается контактным?

Контактными считаются те, кто совместно проживает с источником инфекции, а также люди, которые на протяжении учебы или рабочей смены находились в закрытом помещении на расстоянии менее двух метров без средств индивидуальной защиты.

А вот те лица, которые переболели или прошли полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, изоляции не подлежат при отсутствии у них симптомов заболевания.

Что такое ковид-центр?

Понятно, что при постоянно растущем количестве заболевших медики физически не смогут дойти до каждого из нас. Для этого с 25 января в Прикамье перестроена система оказания медицинской помощи жителям с ОРВИ и подозрением на коронавирус. Так, по две поликлиники в каждом районе Перми - взрослую и детскую - перепрофилировали под амбулаторный центр диагностики и лечения ОРВИ и коронавирусной инфекции.

И если состояние пациента позволяет дойти или доехать на своем транспорте до ковид-центра, то лучше самому прийти на прием, чем долго дозваниваться до поликлиники, а потом еще дольше ждать врача.

- Ковид-центр будет работать для тех заболевших, кто переносит инфекцию в легкой форме, - пояснила министр здравоохранения Анастасия Крутень. - Все специалисты в нем обучены работе с ковид-пациентами, работать будут в средствах индивидуальной защиты. Здесь можно пройти экспресс-диагностику: сдать ПЦР-тест, пройти медосмотр и получить необходимые для лечения препараты. На приобретение лекарств для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции выделено 630 миллионов рублей из регионального бюджета плюс сделана заявка в Федерацию на полтора миллиарда рублей.

Прием в ковид-центрах будет вестись в часы работы этих медорганизаций.

Остальные поликлиники Перми закрыты. Врачи заняты на вызовах и лечении коронавирусной инфекции.

Реально ли дождаться врача?

Если состояние заболевшего ухудшается: поднимается высокая температура, появляется одышка, пульсоксиметр показывает, что уровень кислорода снижается, то врача, «неотложку» или «скорую» нужно вызывать на дом. Хватит ли медиков, чтобы обслужить все вызовы?

- Количество бригад скорой помощи перед резким скачком заболеваемости «омикроном» увеличить в разы не получится, - честно призналась Анастасия Крутень. - Для этого где-то нужно взять специалистов: врача или фельдшера скорой помощи. А вот количество бригад неотложной помощи у нас получится увеличить в два раза. На пике заболеваемости в 2021 году заболевших у нас обслуживали 400 бригад, сейчас мы планируем увеличить их до 800. А чтобы пациент смог дозвониться в поликлинику, будет увеличено количество колл-центров в поликлиниках и в Единой диспетчерской службе.

А что происходит в стационарах?

Для тех, у кого COVID-19 будет протекать в тяжелой форме, в больницах края развернуто 2300 коек,1650 из них сейчас заняты. В резерве стоит 7000 коек, для разворачивания которых врачам потребуется неделя.

- Ни одна система здравоохранения не сможет выдержать такой беспрецедентной атаки, - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь краевого Минздрава Марина Киршина. - Ну, не рассчитана она на это – ни в Японии, ни в Англии, ни у нас. До каждого врач не дойдет, это надо понимать и по возможности снижать нагрузку хотя бы на «скорую» и «неотложку». А ведь каждому в момент, когда «омикрон» захлестнул мир, хочется получить медицинскую помощь в первую очередь, и люди начинают обманывать или преувеличивать состояние пациента при вызове «скорой» или «неотложки». И необоснованный вызов может стоить кому-то жизни. К тому же доктора - тоже люди, многие из них за эти неполные полтора года – трудятся уже на пределе. Нельзя от них требовать бесконечных подвигов, они - не железные.

БУДЬ В КУРСЕ

Ковид-центры для взрослых

- ГБУЗ ПК «ГКП №5», г. Пермь, ул. Куйбышева, 111. - ГБУЗ ПК «ГКП №2», г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3. - ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Пермь», г.Пермь, ул. В. Каменского, 1. - ГБУЗ ПК «ГКП г Пермь», г. Пермь, ул. Матросова, д. 4. - ГБУЗ ПК «ГКП №4», г Пермь, ул. Екатерининская, д. 224. - ГБУЗ ПК «Городская поликлиника №7», г. Пермь, ул. Крупской, 57А. - ГБУЗ ПК «ГКБ им. Гринберга», г. Пермь, ул. Липатова, д. 19.

Ковид-центры для детей

- ГБУЗ ПК «ГДКП №6», г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 109/111. - ГБУЗ ПК «ГДКП №1», г. Пермь, ул. Грачева, д. 12М. - ГБУЗ ПК «ГДКБ №3 им. Корюкиной И. П.», г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 166. - ГБУЗ ПК «ГДП №3», г. Пермь, ул. Ак Веденеева, д. 80. - ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П. И.», г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 47А. - ГБУЗ ПК «ГДП №4 им. Чернышовой О. Е.», г. Пермь, ул. М. Рыбалко, д. 44. - ГБУЗ ПК «ГДКП №5», г. Пермь, ул. Чердынская, д. 38а.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Горячие линии по коронавирусу

- 122 - Единая региональная информационно-справочная служба. - 8-800-200-0-200 - Горячая линия Минздрава РФ. - 8 (342) 236-41-52, 8 (342) 208-34-68 - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». - 8 (342) 258-07-87 - Горячая линия Минздрава Пермского края (с 8.00 до 20.00).

ВАЖНО

Где сделать прививку от ковида?

- ТРК «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б, 1-й этаж), с 25 по 30 января с 15.00 до 18.00. Вакцины «ГамКовидВак», «Спутник Лайт».

- ТРК «СПЕШИLOVE» (ул. Спешилова, 114, 1-й этаж), с 25 по 30 января с 11.00 до 17.00. Вакцины «ГамКовидВак», «Спутник Лайт».

- «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59, 1-й этаж), с 25 по 30 января с 11.00 до 17.00. Вакцины «ГамКовидВак», «Спутник Лайт».

- ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж), 25 января с 14.00 до 20.00. В наличии только «Спутник Лайт».