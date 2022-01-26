Подросток принес в школу охотничье ружье своего отца. Фото предоставлено жителями поселка

Утром в понедельник, 18 октября, в школе поселка Сарс произошло ЧП. 12-летний ученик шестого класса пришел в школу с ружьем. Он взял у отца "Сайгу", забежал в свой класс, поставил детей к стене и с криком: «Всем стоять!» - дважды выстрелил, в потолок и в стену.

- Сначала он рассказал, что ему приснился бог, который велел ему идти в школу и убивать, а затем крикнул фразу: «Я сам Бог, в меня вселился Бог!» и открыл огонь, - сообщил "КП" источник.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Лишь ученик средних классов получил небольшую травму - осколки от разбившегося от выстрела стекла царапнули щеку, ухо и немного задели ногу школьника. Мальчику увезли в больницу, обработали раны и отпустили домой.

По предварительным данным, причиной агрессивного поведения подростка стало плохое отношение с одноклассницей. Остановить вооруженного ребенка смогла директор школы Галина Зайцева. Директриса позвала его в свой кабинет, объяснив, что в школе, кроме обидевшей его девочки, много других ребят, которые ни в чем не виноваты. После этого подросток отдал Галине Зайцевой карабин и патрон.

- Этот школьник еще не является субъектом преступления, так как не достиг 14-летнего возраста, - объяснил заместитель руководителя краевого СУ СКР. - Уголовное дело было возбуждено по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Выясняются обстоятельства, почему несовершеннолетний смог беспрепятственно взять и пронести в школу оружие.

Парень рос в полной и благополучной семье, но влияние на него оказывали не только родные. Такая модель поведения была навязана школьнику извне: сейчас дети много времени проводят в интернете, играют в «стрелялки» и видят в соцсетях образцы деструктивного поведения. Мальчику была назначена психолого-психиатрическая экспертиза, чтобы установить причину его поступка, но результаты пока не готовы. Сейчас он живет с родителями и находится на домашнем обучении.

Подробную информацию о стрельбе в школе в поселке Сарс читайте в наших материалах.

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