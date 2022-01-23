«Весь переломан, подключен к ИВЛ»: Подробности жесткого ДТП в Перми, где пострадали двое

ДТП произошло на улице Лифанова. Фото: Илья Пичугов.

В Перми 22 января произошло ДТП, в котором серьезно пострадали два человека – водитель и пассажир «Шевроле Кобальт». Авария случилась днем на улице Лифанова, в районе дома № 62.

По официальным данным ГИБДД, на встречную полосу движения выехал автомобиль «Лексус», за рулем был 28-летний водитель, он столкнулся с машиной такси, в салоне были 45-летний водитель и 33-летний пассажир.

По информации источника «КП», очевидцы автоаварии, помогая водителю выйти из «Лексуса», заметили, что он был не трезв.

- Сильно пострадал водитель автомобиля «Шевроле», мой товарищ, - говорит Денис. - У него перелом бедра, голени, переломы шести ребер. Он находится в реанимации на ИВЛ. Машина была его единственной кормилицей, она разбита.

Мужчину доставали из автомобиля спасатели, от удара переднюю часть «Шевроле» буквально расплющило. Восстановлению оба транспортных средства не подлежат. Известно, что пассажир такси также находится в больнице в тяжелом состоянии.

- 22 января около 12.20 водитель автомобиля «Лексус» в районе дома № 62 по ул. Лифанова не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Шевроле», - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - В результате ДТП пострадали водитель и пассажир из «Шевроле». В настоящий момент сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читать также

В Пермском каре водитель иномарки погиб, врезавшись в грузовик

Авария произошла на автодороге «Обход города Соликамск» (Подробнее...)