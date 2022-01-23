В Перми в жутком ДТП пострадали два человека

ДТП произошло на улице Лифанова. Фото: Илья Пичугов.

В Перми 22 января произошла серьезная авария на улице Лифанова. Подробности ДТП рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Столкновение случилось днем, около 12.20.

28-летний водитель автомобиля "Лексус" в районе дома № 62 по улице Лифанова, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Шевроле" – автомобиль такси.

В салоне такси был 33-летний пассажир. Он и 45-летний водитель серьезно пострадали. Очевидцы вызвали им «скорую», мужчин госпитализировали в больницу.

- В настоящий момент сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства.