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Происшествия21 января 2022 17:49

В Пермском каре водитель иномарки погиб, врезавшись в грузовик

Авария произошла на автодороге «Обход города Соликамск»
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: Типичный Соликамск/ВКонтакте

Фото: Типичный Соликамск/ВКонтакте

В Пермском крае произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В пятницу, 21 января, в 15:40 по автодороге «Обход города Соликамск» ехал автомобиль марки Geely. По предварительной информации, на 2 километре дороги водитель не справился с управлением, его выкинуло на "встречку", где он врезался в грузовик марки MAN.

В результате столкновения водитель легковушки получил травмы, не совместимые с жизнью. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.

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