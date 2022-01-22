Коронавирус в Перми, последние новости на 23 января 2022 года: в Прикамье - 916 положительных тестов за сутки

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В Прикамье вновь стремительно растет заболеваемость коронавирусом. 22 января был побит суточный антирекорд заражаемости в регионе. Так, за сутки было выявлено 916 положительных тестов – такого с начала пандемии еще не было.

Из-за распространения «Омикрон-штамма» Городская клиническая поликлиника Перми переходит на новый режим работы. Подробнее читайте здесь.

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