Семь важных вопросов о пятой волне коронавируса, пришедшей в Пермский край

Сейчас для лечения коронавирусных больных в Пермском крае развернуто 2500 коек, полторы из них заняты. Фото: Иван Макеев

Пятая волна коронавируса в ближайшее время накроет Пермский край. Причина этому – штамм «омикрон», уже выявленный в регионе. Пока официально зарегистрировано лишь несколько случаев, но вскоре их количество начнет увеличиваться в геометрической прогрессии.

Специалисты предупреждают, что из-за высокой контагиозности «омикрона», новая волна будет в десятки раз мощнее всех, что были ранее. Все ли заболевшие смогут получить медицинскую помощь? Что делать и куда идти, если дозвониться в поликлинику проблематично? А также когда начнут вакцинировать подростков в Пермском крае?

На эти и другие важные вопросы о пятом витке пандемии дала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень по время Прямого эфира.

Министр здравоохранения Анастасия Крутень рассказала о важных аспектах начинающейся волны пандемии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Два сценария распространения «омикрона»

- Существует два сценария развития ситуации с вирусом «омикрон» в Пермском крае, - рассказала Анастасия Крутень. – Первый, основанный на мировой статистике - достаточно тяжелый, когда заболевших в крае ежедневно будет фиксироваться до 13 000 человек.

Второй прогноз говорит о сроках и датах повышения заболеваемости. По оптимистичному варианту, пик придется на 20-е числа февраля, когда в день будет регистрироваться до пяти с половиной тысяч заболевших.

Учитывая, что ранее максимальное количество инфицированных было около 700, то цифра ожидается в восемь раз больше.

- А вот согласно пессимистичному прогнозу, пик заболеваемости придется на 20-е числа марта, когда количество заболевших ежедневно будет увеличиваться на восемь с половиной тысяч человек.

Дополнительные койки развернут за неделю

В прошлом году пермская медицина пережила две серьезных волны коронавируса, которые были в шесть раз мощнее, чем заболеваемость в первый год распространения COVID-19.

- Как только койки переводились в инфекционные, плановая помощь жителям ограничивалась, но нам в этом случае приходилось выбирать из двух зол наименьшее, - объясняет Анастасия Крутень. - Сейчас для лечения коронавирусных больных развернуто 2500 коек, полторы из них заняты. В резерве стоит 7 000 коек, надеемся, их должно хватить. Для разворачивания этих коек нам потребуется неделя.

«Скорых» больше не станет, а вот неотложек увеличат в два раза

Количество бригад «скорой помощи» перед резким скачком заболеваемости «омикроном» увеличить в разы не получится. Для этого где-то нужно взять специалистов: врача или фельдшера «скорой помощи».

- А вот количество бригад неотложной помощи у нас получится увеличить в два раза, - рассказала министр. - На пике заболеваемости в 2021 году у нас обслуживали заболевших 400 бригад, сейчас планируем увеличить их количество до 800.

Чтобы пациент смог дозвониться в поликлинику, будет увеличено количество колл-центров в поликлиниках и в Единой диспетчерской службе.

Что такое ковид-центр?

Для тех заболевших, кто будет переносить инфекцию в легкой форме, будут открыты специальные ковид-центры. Важно, если предназначенная для этого поликлиника не будет находиться в пешей доступности, то доехать до нее нужно будет лишь на своем транспорте, а не на автобусе.

Все специалисты ковид-центра обучены работе с ковид-пациентами, они будут работать в средствах индивидуальной защиты. Здесь можно будет пройти экспресс-диагностику: сдать ПЦР-тест, пройти медосмотр и получить необходимые для лечения препараты.

Вакцинация подростков

- Вакцину «Спутник М» для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно, федерация обещала нам сразу после новогодних праздников, но пока ее нет, - отметила Анастасия Крутень. - Школы к вакцинации уже подготовились и получили согласие от родителей. Примерно половина мам и пап готова вакцинировать своих детей. Хотелось, чтобы вакцина поступила к нам как можно скорее, до того момента как начнется резкий рост заболеваемости.

Прививки детям будут делать как в школе, так и в детских поликлиниках. Если школа работает в штатном режиме, вакцинация будет проводиться в школе. Если в классе есть заболевшие, и дети ушли на дистант, вакцинация будет проводиться в условиях поликлиники.

- Вакцинировать детей важно, так как они являются источником заражения взрослых, причем, не только родителей, но и бабушек и дедушек, - объясняет министр. - Мы это видим каждый год. Вспомните третью неделю сентября, которая характеризуется у нас резким всплеском заболеваемости ОРВИ среди взрослых. А все потому, что дети пошли в школу, бурно пообщались и начали болеть.

Что касается ревакцинации взрослых, то рекомендации следующие: сейчас многие страны идут по пути укорочения сроков, но в нашей стране повторную прививку нужно ставить через полгода. И делать это придется до формирования коллективного иммунитета на территории.

Зачем вакцинироваться, если все равно заразишься «омикроном»?

То, что «омикроном» заражаются даже вакцинированные, давно не секрет. Но зачем тогда вставить прививку?

- Во-первых, после вакцинации организм уже знаком с вирусом, и он по-другому реагирует на инфекцию, степень течения заболевания будет гораздо менее выражена. Во-вторых, после вакцинации человек чувствует себя достаточно свободным.

Будут ли выдавать лекарства от COVID-19 и хватит ли их всем?

- Лекарства от коронавируса выдавать будут. Особенно тем, кто болеет в среднетяжелой форме. Сейчас у нас еще остались лекарства, которые мы закупали в конце декабря, но на приобретение новых препаратов было выделено еще 630 миллионов рублей из регионального бюджета, плюс мы сделали заявку в федерацию на полтора миллиарда рублей на приобретение лекарств для амбулаторного применения. При легком течении коронавируса будут применяться одни препараты, при тяжелом - другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главврач пермской Краевой клинической больницы рассказал, почему ковидом заражаются вакцинированные

Перед резким скачком заболеваемости из-за «омикрона» Анатолий Касатов напомнил о масках, ревакцинации и ограничении контактов (Подробнее...)