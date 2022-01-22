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Общество22 января 2022 5:25

Городская клиническая поликлиника ограничила плановый прием из-за омикрона

Изменения начнут действовать с понедельника
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

В Перми Городская клиническая поликлиника ограничила плановый прием пациентов из-за распространения в регионе омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщается на сайте медучреждения. Изменения начнут действовать с 24 января.

Медицинская помощь в амбулаторных условиях организована с приоритетом оказания на дому.

Пациентов с признаками ОРВИ будут принимать в амбулаторном центре диагностики и лечения СOVID-19, что расположен в поликлинике №2 на улице А. Матросова, 4. Здесь можно попасть на осмотр к медикам и делать экспресс-тест на COVID-19.

А в поликлинике №1, что на улице М. Ямская, 10, будут принимать пациентов с обострением хронических заболеваний. А также проводить вакцинацию от COVID-19, углубленную диспансеризацию взрослого населения. По предварительной записи в медучреждении будут принимать пациентов с хроническими заболеваниями для выписки льготных рецептов.

Отделение врача общей практики на улице А.Королева, 12 приостанавливает свою работу до стабилизации эпидемиологической обстановки. Прием ведется в поликлиниках №1 и №2.