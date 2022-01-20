Коронавирус в Перми, последние новости на 21 января 2022 года: срок действия QR-кода переболевшего увеличился

Теперь он действует год. Фото: архив "КП"

Переболевшие коронавирусом жители Прикамья будут получать QR-код, который будет действовать год. Ранее он действовал шесть месяцев. Поправка об этом уже внесена в Указ губернатора «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае».

Иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 323 103 человека. 1 262 994 жителя завершили курс вакцинации.

Всего за сутки в регионе заболели еще 540 человек. С начала пандемии ковид в регионе выявили 167 657 раз.

В краевых стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 170 пациентов. 76 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от коронавируса скончались 7 691 человека.

Фото: permkrai.ru

Заражения выявили в 26 муниципалитетах Пермского края. 345 – в Перми. 36 – в Пермском районе. 31 заболевший в Краснокамске.