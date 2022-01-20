В Прикамье выявили 26 зараженных коронавирусом муниципалитетов

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В Пермском крае на 20 января заражения коронавирусом выявили в 26 муниципалитетах региона. Напомним, суточный прирост заболевших составил 540 случаев.

345 заражений в Перми. 36 – в Пермском районе. 31 заболевший в Краснокамске. В Чайковском ковид выявлен у 23 жителей, в Суксунском городском округе – у 15.

В Гайнском муниципальном округе – у 10. По 8 зараженных в Кишертском муниципальном округе и Октябрьском городском округе. В Частинском муниципальном округе положительный тест у 7 обратившихся к врачам пациентов.

По 6 человек заболели в Горнозаводском и Очерском городских округах, а также в Березовском, Карагайском и Куединском муниципальных округах.