В Пермском крае увеличили срок действия QR-кодов для переболевших

Коды теперь будут действовать один год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае переболевшие коронавирусом будут получать QR-код на один год. До этого он действовал 6 месяцев.

Поправка уже внесена в Указ губернатора «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае».

Напомним, в Прикамье QR-коды были введены в октябре 2021 года. В регионе посещение общественных мест, кроме продовольственных магазинов, возможно только при предъявлении QR-кодов.

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