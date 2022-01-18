Экзамен у пермских студентов-медиков принимает робот

Юрий Алексеевич хвалится будущему врачу хорошим аппетитом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Что вас беспокоит?» - «Чувствую слабость, частые сердцебиения». – «Чем болели в детстве?» - «Ветрянкой, пневмонией». Обычный, вроде бы, диалог между врачом и пациентом. Только в качестве пациента – человекоподобный робот Юрий Алексеевич, а врач - студент Пермского медуниверситета, сдающий андроиду экзамен.

Все выпускники вуза для того, чтобы получить допуск к работе, проходят процедуру аккредитации. Для этого студент должен провести первичный опрос пациента, поставить диагноз, назначить лечение или направить его на дополнительное обследование и анализы.

Раньше в роли пациентов выступали преподаватели вуза. А теперь эту функцию выполняет робот. Специалисты медуниверситета подготовили несколько сценариев его поведения, с подробным описанием жалоб, условиями, возрастом пациента, данными анализов и другими критериями.

- Я сама часто изображала пациента, - говорит доцент ПГМУ Юлия Кабирова. - Но выдержать 20 собеседований за день человеку сложно. А роботу – хоть бы что. Он еще и шутить во время экзамена ухитряется.

Например, на вопрос: «С кем вы живете?» - тут же следует ответ: «Я живу со всеми».

Если слова человека ему непонятны, андроид говорит: «Извините, я отвлекся, повторите вопрос». И тогда студенту приходится переформулировать свои слова.

- Я не привередлив, аппетит хороший, - отвечает Юрий Алексеевич на очередной вопрос. – В выходные выезжаю на дачу. Часто хожу на рыбалку.

В памяти робота сохраняются каждое действие и вопрос студента. Впоследствии можно проверить, какие ошибки были допущены, чтобы исправить их в будущем. Полученные результаты отправляются преподавателю, который изучает действия студента и ставит оценку либо задает дополнительные вопросы.

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