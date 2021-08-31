«Эй, робот, давай чокнемся!» Теперь пермские андроиды могут работать руками

Робот может поднимать вещи весом до двух килограммов. Фото: Промобот.

- Наш робот теперь может жестикулировать, помахать рукой, показать «сердечко», пожать руку собеседнику, взять стакан и, к примеру, чокнуться. Или перелить воду из одного стакана в другой. А в перспективе мы планируем научить его писать на различных языках и рисовать, - рассказал директор по развитию «Промобота» Олег Кивокурцев.

Обновленный Robo-C, как предыдущие модели андроидов, может воспроизводить все эмоции: смущаться, обижаться, улыбаться, а также поддерживать разговор и отвечать на вопросы. Но в отличие от предшественников, у новичка появились почти настоящие руки.

А еще у нового робота очень реалистично выглядящая кожа - это одна из последних разработок компании. Благодаря этому эмоции на лице робота становятся все более человеческими.- В каждой руке по восемь двигателей, и теперь робот может поднимать вещи весом до двух килограммов, - говорит Олег Кивокурцев. - Разработка заняла четыре месяца.

На голове у робота настоящие человеческие волосы. Фото: Промобот.

Новую версию робота с человеческой внешностью пермская компания «Промобот» представит на международном форуме ВЭФ 2021.

Напомним, первый робот, копирующий человека, в прошлом году был «принят на работу» в пермский МФЦ. Девушка-оператор принимает у посетителей документы на оформление справок об отсутствии судимости, а также об отсутствии задолженности по платежам за капитальный ремонт.

У нового робота очень реалистично выглядящая кожа. Фото: Промобот.

А сейчас 19 человекоподобных роботов трудятся операторами в московских МФЦ, работают экскурсоводами в музеях.