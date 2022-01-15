«Обращалась к экстрасенсам и сибирскому шаману». Мама пропавшей в Перми 22-летней студентки верит, что ее дочь вернется домой

Анна Стерлягова пропала 28 ноября. Фото: личная страница ВКонтакте.

Вот уже полтора месяца пермячка Наталья Стерлягова не находит себе места. Она постоянно думает о судьбе своей дочери - 22-летней студентки географического факультета ПГНИУ Анне Стерляговой, которая пропала 28 ноября. Вечером она ушла из дома в Кировском районе Перми и с тех пор никаких известий о ней нет. Первые две недели Анну активно искали полицейские, волонтеры, друзья и близкие, но последнее время на поиски девушки никто не выходит.

- От отчаяния я и мои знакомые, которые также переживают за Аню, обратились к ясновидящим и даже к сибирскому шаману, - рассказывает Наталья. - Но ничего конкретного они не сказали. Даже не за что зацепиться. Одни утверждают, что Ани уже нет в живых, другие говорят, что она жива, но решила переосмыслить свою жизнь и домой больше не вернется. Я уже и не знаю, что думать. Единственное, что у меня осталось - надежда на чудо.

Родные и близкие говорят, что Анна очень общительная, жизнерадостная и любознательная девушка, очень любит путешествовать и открывать новые горизонты. Была версия, что Анна могла податься в религию, она интересовалась буддизмом. Но, по словам родных девушки, силовики исключили эту версию.

- Я отдала ноутбук Ани программистам, чтобы они восстановили ее последние переписки, возможно, у нее была еще какая-то страница в соцсетях, и она с кем-то общалась. Может, найдем какие-то зацепки. Еще я не могу понять, какие вещи она взяла с собой перед исчезновением. Аня у меня девочка самостоятельная, со своим личным пространством, поэтому в ее гардероб я никогда не лезла. Единственное, что она точно взяла - горнолыжный костюм.

Когда волонтеры вновь выйдут на поиски Анны - неизвестно. Но мама девушки не теряет надежды и верит, что с Анной все хорошо. Если вы видели Анну или знаете какую-либо информацию, которая может помочь в ее поисках, звоните по телефонам: 02, 102, 112, 8-958-244-12-84.

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