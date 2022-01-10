Власти Пермского края ввели новые ограничения из-за коронавируса

Основные ограничения из-за коронавируса продлены до 31 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Прикамье Оперштаб продлил действующие ограничения против распространения коронавирусной инфекции и внес дополнительные изменения. Информация об этом появилась на сайте губернатора и Правительства Пермского края. Такую меру власти объясняют санитарно-эпидемической ситуации в регионе.

Из нового: в указ внесены изменения, касающиеся туризма: срок действия отрицательных ПЦР-исследований сокращен с 72 до 48 часов. А также с 1 февраля отдохнуть в санатории можно будет только при наличии сертификата вакцинации от коронавируса или QR-кода, либо перенесенном заболевании при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

Продляются до 31 января следующие ограничения:

В Пермском крае по-прежнему будет работать система посещения заведений после предъявления QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. Это касается заведений общепита, непродовольственной розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и других.

Продлевается ограничение на работу кафе и ресторанов с 23.00 до 6.00. Доставка и самовывоз к ним не относятся, они могут работать и в ночное время, а также нет ограничений для работы кафе в аэропорту и в зданиях железнодорожных вокзалов.

Фильтры при входах продолжат действовать в бизнес-центрах и деловых центрах и административных центрах. Они также касаются работников сфер бытовых услуг, банков, салонов красоты, ЖКХ, образования и других. Для них также допускается предъявление справок о медотводах от вакцинации от COVID-19.

Непривитые пожилые люди в возрасте 60 лет и старше должны продолжить режим строгой самоизоляции. Вакцинированных эта мера не касается.

Ношение масок и перчаток в общественных местах никто не отменял. Эпидемиологи отмечают, что в первые месяцы 2022 года ожидается повышение заболеваемости и приход нового штамма. Один случай «омикрона» у нас уже был выявлен в декабре.

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