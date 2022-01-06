Коронавирус в Перми, последние новости на 7 января 2022 года: в регионе выявили новый штамм - «омикрон»

Заболевшего "омикроном" в Перми выявили еще 29 декабря. Фото: Иван Макеев

В Пермском крае выявили первый случай заболевания новым штаммом коронавируса. «Омикрон» в Пермь привез гражданин, вернувшийся из Египта транзитом через Москву. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре региона.

Заболевшего выявили еще 29 декабря 2021 года. Диагноз был подтвержден «Нижегородским научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной».

В Минздраве рассказали, что пациента госпитализировали в бокс Пермский краевой клинической инфекционной больницы. Заболевание он перенос легко. На данный момент пациент уже поправился.

Санитарные врачи рассказали, что контактные по домашнему очагу и по работе были обследованы и находились в изоляции под наблюдением медиков. У них результаты мазков на COVID-19 отрицательные. Новые заболевшие не выявлены.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что за прошлые сутки в Прикамье выявили еще 301 случай заболевания коронавирусом. В тяжелом состоянии находится 191 пациент. Из них 82 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 528 человек, за прошлые сутки – 11. Всего с начала пандемии в крае выявили 162 402 случая заболевания.

Данные оперштаба.

За сутки вирус обнаружили в 20 территориях Прикамья.

Пермь – лидирует по числу новых случаев, их 147. В Чернушинском городском округе 26 заболевших. Тройку лидеров замыкает Краснокамский городской округ - 23 случая коронавируса.

По 14 заболевших в Октябрьском городском округе и Сивинском муниципальном округе.

В Очерском городском округе - 11, в Добрянском городском округе – 10. В Осинском и Чусовском городских округах - 9. В Верещагинском городском округе - 8, в Чайковском – 7.

По 6 жителей Большесосновского муниципального округа и Нытвенского городского округа получили положительные тесты на ковид.

В Частинском муниципальном округе тест на - 3. В Александровском и Карагайском муниципальных округах заболели по 2 жителя.

По одному случаю в Бардымском муниципальном округе, Губахе, а также Горнозаводском и Лысьвенском городских округах.

Читать также:

В Пермском крае зарегистрировали первый случай заболевания «омикроном»

В Роспотребнадзоре рассказали, откуда приехал заразившийся пациент (Подробнее...)