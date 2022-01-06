В Пермском крае зарегистрировали первый случай заболевания «омикроном»

Заболевший "омикроном" приехал в Пермь из Египта. Фото: архив "КП"

В Пермском крае выявили первый случай заболевания штаммом «омикрон». Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Заболевшего выявили еще 29 декабря 2021 года.

- Гражданин прибыл в Пермь из Египта транзитом через Москву, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. – Тест был отправлен в «Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной», который и подтвердил штамм «омикрон».

Медики сообщают, что пациента госпитализировали в бокс Пермский краевой клинической инфекционной больницы. Заболевание он перенос легко. На данный момент пациент уже поправился.

Санитарные врачи рассказали, что контактные по домашнему очагу и по работе были обследованы и находились в изоляции и под наблюдением медиков. У них результаты мазков на COVID-19 отрицательные.

- 6 января 2022 года все противоэпидемические мероприятия закончены, новых заболевших не выявлено, - рассказали в Роспотребнадзоре Прикамья.

Напомним, в конце декабря в Минздраве региона прогнозировали новую волну заболеваемости коронавирусом в конце января - начале февраля.

- Мы действительно ожидаем подъема заболеваемости, возможен новый штамм, - сказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. – Также в поликлиниках будет проводиться углубленная диспансеризация для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию, поэтому я призываю всех переболевших воспользоваться этой возможностью и пройти ее в праздничные дни.

В связи с выявлением нового штамма минздрав края просит жителей отказаться от массовых мероприятий. Эпидемиологи призывают воздержаться от религиозных богослужений и соблюдать меры безопасности - носить маски, соблюдать социальную дистанцию.

Кстати, за прошлые сутки в Прикамье выявили еще 301 случай заболевания коронавирусом. В тяжелом состоянии находится 191 пациент. Из них 82 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 528 человек, за прошлые сутки – 11. Всего с начала пандемии в крае выявили 162 402 случая заболевания.

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