Минздрав: «Омикрон» ожидается в Пермском крае в конце января - начале февраля

Министр Анастасия Крутень сообщила, что новый штамм COVID-19 может появиться в Пермском крае после новогодних праздников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Эксперты говорят о рисках возникновения новой волны коронавируса после новогодних праздников, - выступил на заседании Правительства Пермского края губернатор Дмитрий Махонин. - Подъем начнется в феврале-марте, поэтому я призываю всех пройти вакцинацию, а тех, кто вакцинировался – ревакцинацию. Ведь каждый человек, имеющий иммунитет от COVID-19, добавляет копилку в безопасности региона и снижает нагрузку на медицину. А также опосредованно сохраняет больше жизней и здоровья своих земляков и близких людей.

- Я тоже призываю жителей Пермского края пройти вакцинацию и ревакцинацию ведь в конце января - начале февраля мы действительно ожидаем подъема заболеваемости, возможен новый штамм, - выступила с докладом министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. – Также в поликлиниках будет проводиться углубленная диспансеризация для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию, поэтому я призываю всех переболевших воспользоваться этой возможностью и пройти ее в праздничные дни.

Сделать прививку в праздники можно в кабинетах вакцинации в поликлиниках, где служба неотложной помощи будет доступна 3, 4, 5 и 8 января с 08.00 до 18.00.

В это время будут вести прием дежурные участковые терапевты, педиатры и акушеры-гинекологи, также можно будет вакцинироваться в прививочных кабинетах. Дополнительно будут функционировать и мобильные пункты вакцинации, режим их работы будет размещен на сайте Минздрава.

Что касается других проблем, связанных со здоровьем пермяков, то чаще всего в новогодние праздники они обращаются к медикам с повышенным давлением, травмами, пищевым и алкогольным отравлением, отморожениями, ожогами и пострадавшие в ДТП люди.

Чтобы не испортить себе и близким праздник, медики советуют одеваться теплее, контролировать себя в еде и потреблении алкогольных напитков, а при применении пиротехники, катании на лыжах и коньках соблюдать технику безопасности.

Не стоит садиться за руль и применять пиротехнику даже в состоянии слабого алкогольного опьянения. А при травмах, отравлениях и других проблемах со здоровьем следует вызывать «скорую помощь» по единому номеру 103.

В праздники стационары больниц будут работать без изменений. Они принимают пациентов, оперируют и лечат больных круглосуточно. Травмпункты, «скорая помощь», санитарная авиация и экстренная стоматологическая помощь тоже будут доступны на протяжении всех праздников в круглосуточном режиме.

Служба медицины катастроф будет работать в режиме повышенной готовности, будет увеличено количество врачей, находящихся на дежурстве. Подробную информацию о режиме работы всех медицинских служб можно будет найти на сайте Минздрава.