«Неделями лежат в масках на животе». Врач «красной зоны» записала обращение к противникам вакцинации

Лариса Циммер. Фото: sugarlab.perm

- Я врач с 30-летним стажем, всю жизнь работала на две с половиной ставки и думала, что профессиональное выгорание - это удел лентяев и слабаков, - говорит врач-реаниматолог пермской МСЧ №9 Лариса Циммер. - Но из-за того, что происходит сейчас в медицине, выгорание настигло и меня. Я не готова уходить, я умею и готова работать, но нам нужна помощь, чтобы остановить это безумие.

Неделями лежат в масках на животе

Врач опубликовала в своем блоге обращение к антипрививочникам, где объясняет, что здравоохранение сейчас парализовано ковидом, а получить медицинскую помощь по другим заболеваниям можно только в частных клиниках.

- В итоге «чистые» реанимации забиты сейчас теми тяжелыми больными, кто не получил помощь вовремя, а «ковидные» - антипрививочниками, - говорит доктор. - Я специально проверяла истории болезней каждого, кто попал к нам в реанимацию, и привитых там - единицы. Я не исключаю, что умирают и вакцинированные, но на моей памяти была лишь одна такая женщина. Она получила полный курс вакцинации, но спасти мы ее не смогли из-за сопутствующих диагнозов: ожирения, сахарного диабета, бронхиальной астмы и гипертонии. Плюс она была заядлая курильщица.

В «ковидных» реанимациях больные неделями лежат на животе в масках. Большинство терпеливо выполняют указания врачей, но некоторые начинают психовать, не выдерживая такого состояния.

- Обращаюсь к блогерам, которые убеждают людей, что прививаться не стоит, - говорит Лариса Циммер. - Придите в «красную зону» и посмотрите, как чувствуют себя непривитые больные: они находятся на грани жизни и смерти, они синеют и начинают задыхаться, когда на короткое время вынуждены отключиться от кислорода, чтобы сходить в туалет, поесть или попить.

«Врачей не надо заставлять идти на прививку!»

Большинство тех больных, кого из-за тяжелого состояния пришлось переводить на ИВЛ, чаще всего, спасти не удается.

- А сейчас в «девятку» стали привозить еще и рожениц с тяжелым ковидом, - рассказывает реаниматолог. - Это огромная моральная нагрузка для медиков, ведь каждая материнская смерть - это ЧП, и истории болезни этих женщин рассматривают потом «под микроскопом». А ведь врач и так делает гораздо больше, чем может, чтобы спасти ее, но если женщина умирает - а они, бывает, умирают, - тебя все равно могут наказать.

Но возмущение врача-реаниматолога вызывают посты в интернете о том, что медики, якобы, призывают делать прививки, а сами не вакцинируются.

- Нас не надо было заставлять идти на прививку! - говорит Лариса Циммер. - Мы такого за пандемию насмотрелись, что у нас даже вопроса не вставало, прививаться или нет. А еще в интернете про «чипирование» рассуждают! Это же просто мракобесие! Чипы мы все сейчас в руках держим - это наши телефоны, а не спасающая жизни прививка.

«Один чихнул – и выздоровел, а другой – умер»

Никакой романтики в работе врача-реаниматолога нет: не проходящие от СИЗов мозоли на лице, хроническая усталость, поток тяжелых пациентов.

- Работать тяжело не только морально, но и физически: в течение суток мы тщательно следим за параметрами вентиляции у пациентов, - объясняет реаниматолог. - Больных на ИВЛ приходится время от времени переворачивать. А если он весом за 100 килограммов и сам пальцем пошевелить не может, то мы всем отделением собираемся вокруг и поворачиваем. А он еще весь в трубках и датчиках, и, не дай бог, что отцепится!

Но самая большая боль для тех, кто работает в реанимации, видеть, как умирают люди, совсем недавно бывшие абсолютно здоровыми, которые и по больницам-то ни разу не ходили.

- У него в амбулаторной карте ни одной записи, а он через несколько дней от инфекции сгорает, - с трудом сдерживает эмоции доктор. - И это рулетка: один двумя чихами коронавирус переносит, а другой - умирает. А мы, хоть и пытаемся абстрагироваться, но все равно через себя все это пропускаем!

Лечение ковида отражается на здоровье

Еще, по мнению Ларисы Циммер, антипрививочникам стоит знать, что лечение от коронавируса в будущем отразится на здоровье пациента.

- Лечилась у нас девушка 25-ти лет, у нее псориаз - аутоиммунное заболевание, которое стало медотводом для вакцинации, - рассказала врач. - В реанимации она пролежала две с лишним недели и за это время получила просто горы всевозможных препаратов: антибиотики, гормоны, противогрибковые и токсичные противовирусные препараты. На протяжении многих лет она теперь будет отходить от этого лечения и последствий ковида! А поставила бы прививку, то, возможно, тоже бы переболела, но в гораздо более легкой форме. Не попала бы в реанимацию и не получила такого поражения легких. Перенесла бы ковид, как банальное ОРВИ.