«Выпало очень много снега». В пермском аэропорту объяснили многочасовые задержки рейсов

Несколько часов пассажиры не могли вылететь из Перми, а прилетающие самолеты перенаправляли на запасные аэродромы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 2 января прошел сильный снегопад. Снежный циклон покрыл взлетную полосу международного аэропорта «Пермь» (Большое Савино) большущими сугробами, из-за чего воздушную гавань закрыли. Это произошло в 12:15 по местному времени. Несколько часов пассажиры не могли вылететь из Перми, а прилетающие самолеты перенаправляли на запасные аэродромы.

- Сначала по громкой связи в аэропорту объявили, что наш рейс до Москвы задерживается на два часа, а недавно сообщили, что аэропорт закрыт, и по всем вопросам пассажирам нужно обращаться в представительство Аэрофлота, - рассказал расстроенный пермяк, который 2 января днем планировал вылететь из Перми в столицу. – Когда я приехал в аэропорт, еще видел, как заваленную снегом взлетную полосу чистили два снегоуборщика, потом и их не стало.

Вот так 2 января выглядел пермский аэропорт Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 16:00 рабочие расчистили взлетную полосу и аэропорт вновь заработал. Однако к полуночи воздушную гавань вновь замело и несколько часов пассажиры сидели в ожидании чуда. Справиться со снегом рабочим удалось к 4:00, но все же улетавшим из Перми пассажирам пришлось ждать свои самолеты еще несколько часов, так как уже сами рейсы прибывали с опозданием.

Почему сильный снегопад, о котором, кстати, метеорологи предупреждали заранее, парализует работу аэропорта и кто несет убытки за простой, мы спросили в пресс-службе пермского аэропорта.

- Это естественная сезонная задержка, связанная с непогодой. Снега в тот день выпало очень много, но техники и рабочих у нас хватает, - рассказывает пресс-секретарь аэропорта Евгений Кузнецов. - Убытки при задержке вылетов терпят авиакомпании, аэропорт не несет никаких финансовых потерь.

Кстати, в Пермском центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, какая погода ждет пермяков в Рождество и на новогодние праздники. О погоде на ближайшую неделю читайте в нашем материале.

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