Новогодний путеводитель «КП»: где погулять пермякам в первую ночь 2022 года и в зимние каникулы

В Новый год чем больше снегурочек – тем лучше! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эспланада

Главным местом гуляний станет ледовый парк Перми «Новогодье», который открылся на городской эспланаде. Там установлена большая елка, окруженная светящимся куполом-сарафаном, который называется «Звездная ночь». В парке сооружен ледовый лабиринт «Оливье», стоит двухметровый трон Деда Мороза, на котором можно сфотографироваться. Сделать селфи можно также на фоне композиции «Селедка под шубой» или на смотровой площадке «Куранты».

Главным местом гуляний станет ледовый парк Перми «Новогодье» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Работать ледовый парк будет в будние дни с 10.00 до 22.00, в выходные и праздничные дни - с 10.00 до 23.00.

Ежедневно со 2 по 9 января с 12.00 до 16.00 на эспланаде будут проходить мероприятия: у центральной елки - интерактивы и развлечения. Возле «Оливье» - спортивные состязания. 7 января с 16.00 до 19.00 пройдет большое рождественское концертное представление.

А вот новогоднего салюта, увы, в этом году в Перми не будет.

Набережная

Впервые на набережной устроили огромный городской каток.Он будет работать по 13 февраля с соблюдением всех противоэпидемических правил: масочного режима, измерения температуры и наличия QR-кода. Выход на лед бесплатный, но если вам потребуются коньки, за прокат нужно заплатить. Покататься на коньках с видом на Каму можно ежедневно с 10.00 до 22.00. В новогоднюю ночь каток будет работать с 22 часов до четырех утра. Здесь будут иллюминация и музыка.

Выход на лед бесплатный. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кстати, рядом с главным городским катком будет открыта зона ресторации, где можно перекусить и выпить горячего чая, устроены фотозоны и выставка, посвященная пермскому звериному стилю.

Новогодние маршруты

Центральный маршрут Перми начинается с кольца на площади Гайдара у Перми II, идет по улице Ленина мимо Театра-Театра, городской эспланады - к главной городской елке. После выхода на Компрос можно свернуть направо и прогуляться до ДК им. Солдатова и «МиГа на взлете» или спуститься вниз, к Соборной площади и набережной.

В районах города будут расположены 12 ледовых городков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В районах города будут расположены 12 ледовых городков. Они откроются в сквере им. Дзержинского,саду им. Миндовского,на площади перед ДК «Урал»,в парке «Счастье есть»,в сквере Розалии Землячки,на площади у УДС «Молот»,на площади возле клуба им. Златогорского,в парке им. Чехова,на площади перед ДК им. Солдатова,на площади перед клубом «Юбилейный» и на торговой площади по улице Островского, 87 в поселке Новые Ляды.

Когда доставят пенсию

Пенсии за январь 2022 года, которые перечисляют на счета и банковские карты, будут переводить в следующие дни:

- до 29 декабря тем, кто получают пенсию ежемесячно по 8 числам;

- 14 января - получающим пенсию 15 числа;

- 21 января - получающим пенсию в ПАО Сбербанк 23 числа.

На дом почтальоны будут доставлять пенсию, начиная с 3 января.

Сотрудники предприятия «Ветеран» принесут ее:

3 января - за 3 число;

4 января - за 4 и 7 число;

5 января - за 5 и 8 число;

6 января - за 6 и 9 число.

Сотрудники ООО «Надежда»:

3 января - за 3 и 6 число;

4 января - за 4 и 7 число;

5 января - за 5 и 8 число;

6 января -те, кто не получил пенсию с 3 по 8 число, смогут получить ее в кассе предприятия.

9 января - за 9 число.

Почта

31 декабря все почтовые отделения закроются на час раньше обычного.

1, 2 и 7 января будут открыты только те почтовые отделения, что работают круглосуточно. Они откроются 1 января в 10.00. Все остальные будут закрыты.

3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

ЗАГСы

В каникулы обратиться в ЗАГС можно будет только для регистрации смерти.

31 декабря - работает Индустриальный отдел, с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 13.48.

1 января - выходной день.

2 января - работает Свердловский отдел, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48.

3 января - Ленинский отдел, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48.

4 января - Дзержинский отдел, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48.

5 января - Орджоникидзевский отдел, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48.

6 января - Кировский отдел, с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 13.48.

7 января - выходной день.

8 января - работает Мотовилихинский отдел, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48.

9 января - выходной день.

МФЦ

30 декабря все филиалы МФЦ будут работать в обычном режиме. В Перми в этот день можно будет обратиться за получением услуг с 8.00 до 20.00. С 31 декабря по 9 января все отделения «Мои Документы» будут закрыты на новогодние каникулы.

Сбербанк

31 декабря в Сбербанке укороченный рабочий день, все отделения закроются на час раньше.

С 1 по 9 января Сбербанк не работает, кроме дежурных отделений.

С 10 января - по обычному графику.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

БУДЬ В КУРСЕ

Парковки станут бесплатными

31 декабря автобусы будут ходить до 23 часов. Трамваи - как в обычные дни.

1 и 2 января на маршруты выйдет только половина всех автобусов и трамваев. С 3 до 9 января транспорт будет работать по воскресному расписанию.

С 31 декабря по 9 января пермяки смогут бесплатно оставлять автомобили в центре города, так как система платных парковок предполагает, что парковочные места в выходные и праздничные дни можно занимать бесплатно.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Травмпункты и больницы будут работать круглосуточно

С 1 по 9 января в Пермском крае будут круглосуточно работать стационары, травмпункты, Служба скорой помощи, санитарная авиация.

Экстренная стоматологическая помощь также круглосуточно будет оказываться по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 2.

Служба неотложной медицинской помощи при поликлиниках с 1 января по 9 января работает ежедневно с 8.00 до 24.00, вызов на дом - до 23.00.

Поликлиники работают 3, 4, 5, 8 января (8 января - по субботнему режиму работы). Примут пациентов, нуждающихся в лечении в амбулаторных условиях, а также в перевязках.

Углубленная диспансеризация лиц, перенесших COVID-19, проводится в поликлиниках 3, 4, 5, 8 января с 8.00 до 18.00.

В поликлиниках и на мобильных пунктах вакцинации в новогодние праздники можно сделать прививку от COVID-19.

Мобильные пункты будут работать:

- ТРК «Планета», шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж): 29-30 декабря с 15.00 до 18.00; 3-6 января с 12.00 до 18.00.

- ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж): 29-30 декабря с 11.00 до 17.00; 3, 6 и 9 января с 11.00 до 17.00.

- Выставочное объединение «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59 (1-й этаж): 29-30 декабря с 11.00 до 17.00; 3-6, 8 и 9 января с 10.00 до 17.00.

- ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж): 3, 4, 5 и 8 января с 11.00 до 16.00.