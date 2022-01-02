«В Рождество до -31°». Какая погода ждет пермяков в новогодние праздники

Наиболее морозные ночи ожидаются 6 и 7 января, когда столбик термометра опустится до −26…−31°. Фото: Олег УКЛАДОВ

После встречи Нового года пермяки строят планы на праздничные выходные, чтобы хорошо отдохнуть, подышать свежим воздухом и погулять по празднично украшенной Перми. На какие дни лучше планировать поездки за город, а когда ограничиться прогулками по городу?

Все это будет зависеть от погоды, прогноз которой дали на все новогодние праздники в пермском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Судя по прогнозу, погода в предстоящие каникулы будет очень разнообразной. Волшебный снег и небольшой морозец, с которым пермяки встречали новогоднюю ночь, продлятся еще пару дней, затем их сменят морозы.

- Погоду в Пермском крае в новогодние каникулы будут формировать циклоны, - сообщает ЦГМС. - 2 января осадков будет еще больше, чем в два предшествующих дня, а температурный фон выше: ночью −11…−6°, днем −9…−3°.

В течение суток 3 января температура воздуха существенно меняться не будет, суточный ход компенсирует адвекция холода, в результате ожидаемая температура воздуха ночью и днем составит −13…−8°, в Перми около −9°.

Зато с 4 по 7 января под влиянием антициклонической деятельности выпадение осадков уменьшится, а температурный фон понизится. Наиболее морозные ночи ожидаются 6 и 7 января, когда столбик термометра опустится до −26…−31°.

8 января прогнозируется смена погоды, ожидается снег, метами сильный, с усилением ветра и повышением температуры воздуха.

9 января ожидается снежным и умеренно холодным: ночью −17…−12°, днем −9…−3°.