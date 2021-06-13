«Меня одевали в обноски, а в шестом классе чуть не изнасиловал отец». Пермячка, которую 58 лет назад перепутали в роддоме, пытается отсудить 10 миллионов

Когда Алевтина Сергеева рассказывает о жизни в родной семье, по глазам ее текут слезы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Свое детство мне вспоминать очень тяжело, - выступала на суде Алевтина Сергеева, жительница Пермского района. – Если мама меня не обижала, то своему отцу я старалась попадаться на глаза как можно реже. Все началось лет в пять, когда он накричал на маму: «Вон, смотри, твоя нагулянная дочь идет!».

Страшную правду узнала через 58 лет

10 июня в суде Ленинского района Перми началось слушание по иску 58-летней Алевтины Сергеевой к больнице Коми-Пермяцкого округа, Министерству здравоохранения Пермского края, Российской Федерации в лице Министерства Финансов и краевому Федеральному казначейству.

Женщина пришла в суд с результатами генетической экспертизы, где сказано, что она не является родной своим братьям и сестрам, с которыми выросла в одной семье. Женщина уверена, ее подменили в роддоме села Ленинск Кудымкарского района 58 лет назад. Эту страшную правду она узнала осенью 2020 года, когда решила обратиться на программу ДНК на федеральном канале.

- Не передать словами, что мне довелось пережить в детстве: меня единственную в семье постоянно ущемляли, - говорит Алевтина. - Если другие мои браться и сестры отдыхали летом, то я все три месяца работала в колхозе, чтобы заработать себе на одежку. Остальных одевали, а я аж до Нового года ходила в осеннем пальтишке. Одежду потеплей мне дали, когда люди стали родителям говорить: «Вы девку-то заморозите». Чаще я донашивала одежду за старшими сестрами или ходила в кирзовых сапогах и фуфайке. А в шестом классе отец пытался изнасиловать меня, и чтобы я реже попадалась ему на глаза, мама устроила меня работать техничкой. Работа была тяжелая, мне приходилось не только полы мыть, но и тяжелые дрова носить и печку топить.

От ужасов жизни в родной семье спасло ранее замужество

После десятого класса Алевтина решила поступить в институт, но родители сказали ей, что учить ее не собираются, и девушка была вынуждена пойти работать в колхоз.

- Потом я начала встречаться со своим будущим мужем, а однажды вечером немного задержалась после свидания, - рассказывает обо всех ужасах жизни в родной семье пермячка. – За это отец так избил меня, что соседи едва вырвали меня из его рук. Я вся в синяках была.

Алевтина (в центре) не похожа на своих сестер. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Возможность учиться у Алевтины появилась только после того, как она вышла замуж. Когда ей было 19 лет, у нее появился первенец. Через несколько лет вместе с мужем она уехала из родного села и всю оставшуюся жизнь старалась забыть тот кошмар, который ей пришлось пережить в детские годы. Женщина сумела окончить институт, устроиться на хорошую работу и родить троих детей. Сейчас они уже взрослые и подарили своим родителям пятерых внуков.

И даже после смерти родителей мысль о чудовищной несправедливости не покидала женщину.

- Я редко смотрю телевизор, но однажды разговорилась со своей подругой, которая любит смотреть программу ДНК, - объясняет пермячка. - Та говорит мне: «Так ты подай заявку, пройдешь тест и все поймешь!»

Долго Алевтина не могла решиться на этот шаг. Нужно ли ворошить прошлое, когда больше половины жизни прошло, а родителей уже нет в живых? Но все-таки подняла трубку и позвонила. И генетическая экспертиза подтвердила все ее сомнения: все эти годы она жила в неродной семье и единственный вариант, как могла произойти эта путаница – это случайная подмена акушеркой в роддоме.

«Нас с тобой подменили в роддоме»

В зал суда вместе с Алевтиной пришли две ее сестры – старшая и младшая. Посмотрев на них, любой скажет, две эти женщины родные, а Алевтина им - нет. Разная порода, разная комплекция, другой цвет глаз, волос…

- Аля родилась 7 октября 1958 года, - рассказали на суде ее сестры. – В роддоме села Ленинск тогда рожали все женщины из ближайших деревень. В те дни, когда на свет появились Аля, там еще рожали четыре женщины. Причем та девочка, с которой подменили сестру, родилась на день раньше, 6 октября. Конечно, когда мы стали старше, не раз слышали, как по деревне ходили слухи, что она нам не родная. Ни к кому из детей такого придирчивого и предвзято отношения в семье не было, как к ней. Она всегда носила обноски и много работала. Мы тоже не сидели сложа руки, но все делали по желанию, а ее заставляли. Мы не хотели верить тому, что она нам не родная, но все наши сомнения развеяла поездка на программу. И это стало для нас настоящим шоком. Мы продолжаем по-прежнему общаться с Алей, как с сестрой, но очень переживаем, что из-за этой подмены нам не довелось жить в одной семье с единокровной сестрой.

За роковую подмену семья хотела бы остудить 70 миллионов рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всего в семье, где росла Алевтина Сергеева, было девять детей. Один ребенок умер, второй пропал без вести, а остальные шестеро, оставшиеся в живых, тоже подали аналогичные иски на десять миллионов рублей.

- О той девочке, с которой меня подменили в роддоме, я не знаю почти ничего, кроме того, что зовут ее Валентина, - рассказывает Алевтина. - Я училась с ней в параллельных классах, но мы никогда не общалась. Однажды в десятом классе она подошла ко мне и сказала: «Нас с тобой подменили в роддоме». Я тогда только у виска покрутила, но спустя годы сомнения все-таки зародились. Знаю еще, что та моя кровная семья тоже многодетная, в ней росло десять детей. На программу Валентина не приехала, а был ее брат. Его вызвали в конце передачи, и он почти ничего рассказать не успел. Сказал только, что Валя – хорошая и всегда за всеми в семье ухаживала. За кулисами нам не удалось поговорить и обменяться телефонами. Я пригласила его к себе в гости, но он сказал, что как-нибудь в следующий раз.

Вторая семья, где произошла эта роковая подмена в роддоме, в суд обращаться не стала. Следующее судебное заседание по иску Алевтины Сергеевой и ее братьев и сестер назначено на конец июля. «Комсомолка» будет следить за развитием ситуации по этому резонансному иску.

Напомним, это уже не первый случай, когда в роддомах Пермского края меняют малышей. Подробнее прочитать об этих историях можно ниже.

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