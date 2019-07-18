2019-07-18T15:24:26+03:00
Общество

Пермячки, которых 70 лет назад перепутали в роддоме, требуют 100 миллионов компенсации

Еще 250 хотят получить от государства их братья и сестры[аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
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Перепутанные пермячки (на фото справа) и их родные заявили многомиллионные иски.Перепутанные пермячки (на фото справа) и их родные заявили многомиллионные иски.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
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Вся эта запутанная история с многомиллионными исками началась с нежной любви одной пенсионерки к телевизионным ток-шоу. Особенно Валентине Целищевой нравилась одна программа, где героям проводят ДНК-анализ и подтверждают их родство.

«Какую дали - с той и приехала»

- Нас у мамы шестеро детей было, сейчас осталось пятеро, - говорит Валентина. - Четверо похожи друг на друга: одной комплекции, у всех маленькие руки, мы носим 36 размер обуви и, не сговариваясь, короткие стрижки. А старшая сестра Людмила - высокая, с длинными волосами, обувь 40-го размера. И по характеру мы разные. Мама, помню, отвечала нам в детстве про эту нашу непохожесть: «Вы все мои! Мне какую дочь в роддоме дали, с той я и приехала».

Пермячки, которых 70 лет назад перепутали в роддоме, требуют от государства 350 миллионов

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Но сомнения, которые мучили Валентину Целищеву многие годы, вылились в отчаянный шаг. Прошлой осенью она, никому ничего не сказав, написала письмо на телевидение.

- Мне было очень тяжело, но я решила узнать правду: если Людмилу подменили в роддоме, вдруг где-то на свете живет наша кровная сестра, - продолжает женщина. - В детстве, помню, по деревне, где мы жили, часто разговоры ходили, что Люда похожа не на нас, а на Наталью, женщину из соседней деревни. Но разговоры разговорами, а доказательств никаких не было.

И сомнения Валентины действительно подтвердились. После анализа ДНК стало ясно, что 72 года назад в роддоме произошла подмена. Чтобы выяснить это, на съемки в Москву пригласили Людмилу Абросимову и двух ее сестер: Валентину Целищеву и Веру Щеколову. Проведенная экспертиза показала, что вероятность их кровного родства составляет 0%.

- Тяжело, очень тяжело было узнать такую правду в 72 года, - вытирая слезы, признается Людмила Абросимова, прожившая всю свою жизнь в чужой семье.

«Говорили, что я соседская дочь»

Люда появилась на свет в родильном доме села Перемское Добрянского района. Сейчас это маленький заброшенный деревянный домишко с заколоченными ставнями. А тогда в этот роддом свозили рожениц со всех ближайших сел и деревень.

2 января 1947 года здесь родила дочку Наталья Шилкова, жительница деревни Ефтята, а 3 января - Анна Мальцева из деревни Кужгорт. У Натальи молока не было, поэтому обеих девочек кормила Анна.

На суд не смог приехать один истец - брат Федор из Кирова, все остальные были в сборе. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

На суд не смог приехать один истец - брат Федор из Кирова, все остальные были в сборе.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Морозы в те дни стояли трескучие, температура опускалась до минус 50 градусов. Отопление в роддоме было печное, а свет - от керосиновых ламп. Распеленать и рассмотреть девочек внимательно у мам возможности не было. В какой момент произошла подмена и кто в этом виноват - сейчас не скажет уже никто. Да и в живых никого не осталось: ни врачей, ни акушерок, ни самих мам. Но факт остается фактом: во время выписки Наталья уехала домой с дочерью Анны, а вторая мамочка запеленала и укутала в тулуп дочку соседки по палате.

- Как бы там ни было, меня в семье любили как родную, никогда ничем не обделяли и не обижали, - вспоминает Людмила Абросимова. - Правда, в детстве я тоже часто слышала, что похожа на Наталью из соседней деревни. Меня даже дразнили в школе из-за этого. Когда отучилась, переехала в Пермь и поступила в училище. На выходные приезжала в деревню к маме, помогать по хозяйству. Потом вышла замуж, родила дочь и сына, всю жизнь проработала бухгалтером. 23 года назад похоронила мужа: он трагически погиб в ДТП. Он был электриком и зимой ехал на работу. Водитель, управлявший машиной, не справился с управлением на скользкой дороге.

Все 72 года своей жизни Людмила со своими неродными по крови родственниками общалась как с родными, и участие в программе стало для нее настоящим шоком.

- Я ни на кого не обижаюсь, но, наверное, когда-то мне надо было узнать эту истину, - говорит она.

Горькая правда объединила семьи

Вторая перепутанная в роддоме - Вера Будина. Она жила в деревне с мамой и двумя младшими братьями.

- Отчества у нас с братьями были разные, но мама воспитывала нас одна. А когда мы интересовались, кто наш папа, она всегда шутила: «Хохол», - рассказывает Вера Будина. - Мы не осуждали ее - время тогда было послевоенное. Мама работала на железной дороге. Жили мы очень бедно. Ни разу за всю жизнь у меня сомнения не возникло, что я неродная.

Когда стала взрослой, Вера вышла замуж и уехала с мужем в Киров. Там родила двух детей и 40 лет проработала газоэлектросварщицей. После смерти мамы забрала к себе брата Федора (второй их брат уже умер. – Ред.) и, чем могла, помогала ему.

- Когда мать умерла, мне жить негде стало, - вспоминает Федор. - У нас дом от железной дороги был. Его нам дали, когда мама на путях работала. Дом на отшибе стоял, разваливался, а после смерти мамы его разобрали и увезли. А у Веры комната в Кирове была. Сначала я у нее жил, а потом мне комнату в общежитии дали от больницы. Я водителем работал, рентгеновскую установку возил по районам и по зонам флюорографию делать. Семьей не обзавелся. Когда вышел на пенсию - продал свою машину, собрал все копейки накопленные и купил себе комнату с подселением. Я когда узнал про подмену, у меня такая обида в сердце появилась! Я тоже, получается, с чужим человеком жизнь бок о бок прожил. Я бы у себя на родине, в Перми, жил, а мне в Кирове приходится.

Пенсия у Федора маленькая, и, чтобы выживать, мужчина устроился охранником на стройку. Работает он там посменно с сестрой Верой.

В свои 72 года женщине тоже довелось узнать о подмене на телешоу. Когда она вошла в студию, зрители ахнули: она как две капли воды была похожа на сидевших в зале двух сестер Людмилы Абросимовой. Та же короткая стрижка, маленькие руки, невысокий рост…

- После программы мне так тяжело было, что не передать. Меня две недели трясло, я на таблетках сидела, - говорит женщина. - Но со временем эта горькая правда объединила обе наши семьи. Мы начали общаться. Планируем на могилки к мамам вместе съездить.

Вера сейчас находится в Перми. Приехала она сюда на неделю - поближе познакомиться с родными по крови людьми. Сестры встретили ее на вокзале, пригласили к себе, накрыли стол, достали фотографии...

Людмила Абросимова принесла в суд свое старенькое свидетельство о рождении. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Людмила Абросимова принесла в суд свое старенькое свидетельство о рождении.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

«Нельзя так поступать с людскими судьбами»

В конце марта все семеро участников этой истории подали иски о взыскании морального вреда. А именно: Людмила Абросимова, ее брат и три неродные по крови сестры. Аналогичный иск подала Вера Будина со своим младшим братом Федором.

17 июля в Ленинском суде Перми состоялось предварительное слушание по этому делу, где были озвучены суммы, которые истицы запросили в качестве возмещения морального вреда. Каждый надеется за роковую ошибку и жизнь, проведенную бок о бок с чужой родней, отсудить по 50 миллионов рублей. Итого: 350 миллионов рублей. В качестве ответчиков они просят привлечь Минфин и Казначейство России, краевой Минздрав и Добрянскую районную больницу.

- Мои доверители 72 года мучились, - выступил адвокат Олег Платошкин. – Я считаю, что они имеют полное право просить взыскание того морального вреда, который был заявлен. Пускай при решении данного вопроса суд покажет, что нельзя так поступать с людскими судьбами. Это судьба человека, а с ней кто-то поигрался.

Однако, так как подмена состоялась очень давно, у истцов не осталось ни медицинских карт, ни карточек рожениц, ни бирочек из роддома. По закону истории родов и другие медицинские документы хранятся 25 лет, после чего их уничтожают.

А на запрос, который суд сделал в архив, пришел ответ, что записи о рождении Веры Будиной не обнаружено вообще. Вдобавок результаты теста ДНК, сделанные на программе, являются лишь информативными и не имеют экспертного заключения. Поэтому теперь истцам придется заниматься сбором доказательной базы - в первую очередь делать ДНК в экспертной лаборатории, поскольку суд не может доверять результатам тестирования, полученным на ток-шоу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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