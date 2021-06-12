Молодая медсестра погибла в страшной аварии в Пермском крае

Сотрдуники больницы выразили соболезнования родным и близким погибшей коллеги. Фото: Березники безопасные/ВКонтакте

Молодая медсестра погибла в страшной аварии, которая произошла вечером в среду, 9 июня, на автодороге Кунгур - Соликамск.

По предварительной информации ГИБДД, на 286 километре дороги 37-летний водитель «Рено Логан» превысил скорость, потерял управление, выехал на «встречку» и врезался в Ладу Х-Рей, за рулем которой ехала 24-летняя медсестра краевой больницы имени Вагнера. В результате ДТП водителя «Рено» с различными травмами увезли в больницу, его 52-летний пассажир скончался на месте. Молодую медсестру также госпитализировали, но, к сожалению, от полученных травм она скончалась.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в ОГИБДД Березников.

Сотрдуники краевой больницы имени Вагенра выразили соболезнования родным и близким погибшей коллеги и сообщили, что прощание с девушкой состоится 15 июня.

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