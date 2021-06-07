Пил воду из луж и почти не спал: житель Пермского края заблудился и шесть дней выживал в лесу

Фото: архив «КП» и ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

- Слушай, так это тебя по всему району ищут? – всплеснула руками жительница Ильинского района, когда увидела у дороги изможденного мужчину в одном нижнем белье, очень похожего на фото с ориентировки.

- Да кто меня может искать? Кому я нужен? Я совсем один живу, - с трудом ответил обессиленный мужчина.

56-летний Иван Ю. - житель поселка Ерема в Ильинском районе - 1 июня пошел в лес нарвать бересты. Раньше он работал на лесоповале, сейчас работы в деревне нет, поэтому зарабатывает он тем, что дерет бересту для местных.

- Пройдусь по лесу, потом до Алекова, там племянник живет, а к вечеру вернусь, - обмолвился он соседям.

- Но Иван не пришел ни вечером, ни на следующий день, поэтому мы позвонили в ЕДДС, - рассказала «Комсомолке» соседка мужчины, Галина Викторовна. – Полицейские сначала съездили до Алекова – до деревни четыре километра, но там Иван не появлялся, и после этого объявили его в розыск.

Дважды на поиски пропавшего мужчины выходили в лес волонтеры, но тщетно. А спустя шесть дней Иван сам нашел дорогу к людям, проплутав по лесу расстояние 15 километров. Сердобольные женщины, встретившие его у дороги, накормили-напоили изможденного мужика, дали ему одежду и посадили в автобус до дома. А там его уже встречали полицейские.

- За эти шесть суток он ужасно похудел: глаза впали, лицо осунулось, но главное - выжил - продолжает соседка. – Когда его привезли в больницу, с него сняли 12 клещей, а потом прописали антибиотики и отправили домой – лечиться. Дома мы накормили его, сводили в баню и Иван немного пришел в себя.

- Я почти не спал ночами, а все шел и шел, надеясь, что все равно куда-нибудь выйду, - рассказал невольный лесной путешественник. – Лес вроде хорошо знаю, места знакомые, а найти дорогу не мог. Я почти ничего не ел за эти дни, а воду пил из луж. Потом совсем потерял счет времени и уже не понимал, сколько дней я в лесу, и куда мне идти. Не помню даже, когда и как я потерял сапоги, штаны, куртку, но главное, мне удалось выжить. После этого путешествия я твердо решил, что в лес больше ни ногой.

Напомним, на днях в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) делились советами, как не заблудиться в лесу, поисковики отряда Лиза Алерт в Пермском крае. Их рекомендации можно прочитать здесь.

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