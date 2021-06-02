Чтобы искать пропавших людей, не обязательно быть суперменом

Лиза Алерт – это не только те люди, которые выезжают на место и ищут потерявшегося человека в лесах, но и те, кто проводит профилактику. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Когда пропавшую двухлетнюю девочку нашли живой, многих из нас пробило на слезы, - вспоминают в поисковом отряде Лиза Алерт Пермского края. - Сложный поиск малышки проходил прошлым летом в поселке Лемзер Пермского края. Пропала двухгодовалая малышка, на ее розыск приехали все поисковые отряды Пермского края, полиция, следственный комитет... Девочку нашли спустя сутки живой в 500 метрах от поселка в высокой траве. Она спала обезвоженная и покусанная насекомыми, но живая!

Прошлый год для поисково-спасательного отряда Лиза Алерт выдался нелегким. Волонтерам поступило 357 заявок о пропавших людях, 43 из которых – дети. 275 человек потерялись в городе, 44 – в лесу.

- В день приходило по две-три заявки, в экстренной ситуации родственники потерявшегося человека звонили нам на горячую линию отряда, заполняли форму на сайте или обращение поступало из полиции, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) пресс-секретарь спасательного отряда Лиза Алерт в Пермском крае Татьяна Пустобаева.

Горячая пора начинается с первыми грибами

Актив Лиза Алерт – это не только те люди, которые выезжают на место и ищут потерявшегося человека в лесах ногами, но и те, кто проводят профилактику: объясняют, как правильно ходить в лес и что делать, чтобы не потеряться.

А еще проводят теоретические и практические тренировки для волонтеров. Кстати, с отрядом работают еще и профессиональные кинологи и специалисты службы спасения. Они учат добровольцев как сориентироваться на местности, как пользоваться навигационным оборудованием, как работать на отклик и прочесывать местность.

- Пермяки уже начали выкладывать в соцсетях фото первых собранных грибов, а для нас это значит, что начинается горячая пора, - говорит Василина Ознобишина, координатор поисково- спасательного отряда Лиза Алерт в Пермском крае. – Скоро пойдут ягоды, поэтому мы ждем всплеска обращений.

Татьяна Пустобаева и Василина Ознобишина выступили в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM). Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как стать волонтером?

- Чтобы попасть в отряд, не обязательно быть суперменом или иметь специальную подготовку, в отряде много разных направлений. Чтобы стать добровольцем, можно оставить заявку по телефону «горячей линии» 8 800 700 54 52, либо в группе ВКонтакте. В отряд мы принимаем только тех, кому уже исполнилось 18 лет. Часто приходят к нам новички, которые следили за деятельностью отряда в соцсетях. На первые несколько поисков мы всегда их отправляем только с опытными людьми.

В первый год работы отряда Лиза Алерт в Пермском крае в него приходили пермяки возраста 30+, но в последнее время поисковая деятельность заинтересовывает все больше молодых людей 20-25 лет. Все они очень разные по профессиям, у каждого разная мотивация, занятость и интересы, но объединяет всех одно: желание искать пропавших людей.

Кстати, в Лиза Алерт можно не только прочесывать леса в поисках потерявшегося человека, но делать много другого полезного: есть люди, которые прозванивают больницы, чтобы узнать, нет ли там потерявшегося человека. Есть группа оперативного оповещения, которая распространяет ориентировки в соцсетях. Есть инструктора, которые обучают новичков.

Главные помощники поисковиков

Во время поисков волонтеры используют технические средства: во-первых, это квадрокоптеры, которые помогают вести поиск на крупных открытых участках, где тяжело работать людям. В лесу – это туристические навигаторы, компас, сильные фонари и радиостанции, ведь сотовая связь ловит не везде.

В городе – главный инструмент поисковика – это телефон с power-bank. Ведь волонтеру нужно быть на связи с инфоргом и передавать какую-то срочную информацию в рабочий чат.

Как избежать эмоционального выгорания?

Каждые поиски – это огромная усталость и психологическая нагрузка на поисков-волонтеров. К тому же нередко случается, что исход их не всегда бывает благополучным.

- Поиски детей и затяжные поиски – это всегда морально тяжело, но добровольцев поддерживает атмосфера в коллективе. Еще в отряде есть психолог, к которому можно обратиться, если чувствуешь, что выгораешь или устаешь морально.

Что делать, чтобы родные не терялись?

- Чаще навещайте своих пожилых родственников, чтобы знать, в каком они состоянии находятся. Если пожилая бабушка или дедушка живут одни, то держите контакты с соседями. Если живут с вами, то старайтесь фотографировать одежду, в которой они выходят на улицу. В карманы положите записки с адресами и телефонами родственников. Еще есть смысл надевать на своего пожилого родственника трекер-браслеты, на которых видно, где человек находится.

Что касается детей, то здесь тоже важно запоминать, в какой одежде ребенок вышел из дома. Проверяйте заряжен ли у него телефон и следите за расписанием: во сколько заканчиваются уроки и когда начинаются секции. Важно созваниваться как можно чаще и инструктировать своего сына или дочь.

Ребенок должен понимать, что если он потерялся или заблудился, то нужно оставаться на месте или дойти до островка безопасности, которые есть в нашем городе. Расскажите ему, что это магазин Пятерочка, где персонал знает и обучен, как действовать, если человек потерялся. Еще ребенку важно рассказать, что гарантированно безопасно ему будет обратиться за помощью к женщине с коляской с ребенком или к полицейскому.

Рекомендации тем, как отправляется в лес

- Не стоит ходить в лес по одному, всегда нужно сообщать родным или знакомым, куда вы идете и на какое время. Если вы заблудитесь, поисковикам, зная эту информацию, будет проще найти точку входа. Одеваться нужно ярко, а не прятаться от грибов, которые никуда в лесу от вас не убегут. Яркая одежда – шапка, куртка или жилет - позволят быстрее найти вас.

Ни один человек, заходя в лес, не планировал там теряться, а произойти может всякое. Поэтому всегда берите с собой усилитель звука - свисток, а еще воду и высококалорийный перекус: орехи или шоколадные батончики. Ночи холодные, поэтому захватите зажигалку или спички, чтобы разжигать костер. По нему, кстати, вас будет проще обнаружить в лесу ночью.

Если регулярно принимаете лекарственные препараты, то возьмите их с запасом на несколько дней.

Всегда стоит держать в голове основные ориентиры: дорогу, просеку, железную дорогу, а поняв, что заблудились, оставайтесь на месте. Так тем, кто ищет вас, будет проще найти.

Еще одна опасность, которая может подстерегать потерявшихся – это хищные животные.

- По опыту, ни лосям, ни медведям контакт с людьми неинтересен. Больше стоит опасаться клещей и комаров, вот они гораздо больше доставляют проблем заблудившемуся человеку.

Теряются ли поисковики?

- У нас есть такая шутка в отряде: «Что делать, если потерялся поисковик? Он должен уползти под куст и умереть со стыда!».

На самом деле потерявшийся на поиске поисковик – это ЧП. Если такое происходит, то поиск останавливается и вся помощь бросается на поиски потерявшегося. Чтобы не создавать таких ситуаций, важен жесткий инструктаж по технике безопасности и соблюдение всех правил.