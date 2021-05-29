Спасатели достали тело мужчины из воды и передали полицейским
В пятницу, 28 мая, на берегу Камы отдыхала компания подростков 15-17 лет. Молодежь выпивала, общалась и, конечно, купалась. Внезапно одна из девушек начала тонуть. Это увидел проходивший неподалеку мужчина и бросился за ней в воду. Ему удалось вытащить девушку, но спаситель сам начал тонуть, и стремительная вода понесла его вниз по течению. Подростки, увидев происходящее, испугались и разбежались в разные стороны. Помочь мужчине, к сожалению, никто не смог - он утонул.
- Спасатели спустили лодку на воду и приступили к поискам погибшего. Его тело нашли в конце Мотовилихинских заводов на поверхности воды. Труп эвакуировали на берег и передали сотрудникам полиции, - сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией.
Специалисты ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют не забывать элементарные правила безопасности на воде:
- не купаться и тем более не нырять в незнакомых местах и не заплывать за буйки;
- не уплывать на надувных матрасах далеко от берега;
- нельзя купаться вблизи водосбросов, шлюзов, пристаней, мостов, водоворотов, в местах скопления водорослей, вблизи плавсредств;
- не купаться в нетрезвом виде;
- не оставлять детей без присмотра на воде и у водоемов.
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