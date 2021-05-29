Спасатели достали тело мужчины из воды и передали полицейским

В пятницу, 28 мая, на берегу Камы отдыхала компания подростков 15-17 лет. Молодежь выпивала, общалась и, конечно, купалась. Внезапно одна из девушек начала тонуть. Это увидел проходивший неподалеку мужчина и бросился за ней в воду. Ему удалось вытащить девушку, но спаситель сам начал тонуть, и стремительная вода понесла его вниз по течению. Подростки, увидев происходящее, испугались и разбежались в разные стороны. Помочь мужчине, к сожалению, никто не смог - он утонул.

- Спасатели спустили лодку на воду и приступили к поискам погибшего. Его тело нашли в конце Мотовилихинских заводов на поверхности воды. Труп эвакуировали на берег и передали сотрудникам полиции, - сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией.

Специалисты ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют не забывать элементарные правила безопасности на воде:

- не купаться и тем более не нырять в незнакомых местах и не заплывать за буйки;

- не уплывать на надувных матрасах далеко от берега;

- нельзя купаться вблизи водосбросов, шлюзов, пристаней, мостов, водоворотов, в местах скопления водорослей, вблизи плавсредств;

- не купаться в нетрезвом виде;

- не оставлять детей без присмотра на воде и у водоемов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спас ребенка и ушел». В Перми очевидец вытащил 2-летнего мальчика из тонущей в реке машины

Он увидел, как ВАЗ скатился с горки и бросился на помощь (Подробнее...)

«Нащупал в воде ногой». В Пермском крае 33-летний горняк спас тонущего школьника

Мальчик пока в больнице, он попросил мужчину стать его крестным отцом (Подробнее...)

В реке в Пермском крае утонули две 11-летние девочки

Трагедия произошла в Александровском районе (Подробнее...)