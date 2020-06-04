«Был в рабстве и погиб в шахте?». Пермяк не верит в ужасную смерть без вести пропавшего брата

Пермяк Сергей Именных уже 17 лет ищет пропавшего брата Дмитрия. Мужчина рассказал «Комсомолке» историю исчезновения своего родственника.

- Мы родились в Кудымкаре, затем переехали в Добрянку, - рассказывает Сергей. - Позже брат перебрался в Петербург, где работал на «Северо-Западной ТЭЦ». 24 августа 2003 года Дима поехал отдыхать в Сочи, где остановился в гостинице «Дагомыс». 10 сентября он позвонил мне и сказал, что хочет съездить в Абхазию, купить вина на подарки родственникам. Через неделю он должен был вернуться в Пермский край. Но, как оказалось, наш разговор в тот день стал последним. Брат бесследно исчез.

Сергей отправился на поиски Дмитрия в Краснодарский край.

- Написал заявление в полицию, неоднократно обращался в Генеральную прокуратуру РФ, Следственный комитет и ФСБ по Пермскому краю, - продолжает Сергей.- Они производили оперативно-розыскные мероприятия, в том числе с привлечением сотрудников прокуратуры Санкт-Петербурга, Перми и Добрянки.

Но многолетние поиски не дали никаких результатов, тогда Сергей решил обратиться за помощью к гадалке. Та наговорила того, во что трудно поверить.

- Ясновидящая сказала, что он погиб в Абхазии, - продолжает Сергей. - Был в рабстве в каменоломнях и пытался поднять восстание. По ее словам, Диму взорвали прямо в шахте. Я не верю, что все произошло именно так, но она так явно и в подробностях описывала наше детство и его дальнейшую судьбу, что произвела на меня сильное впечатление.

А недавно Сергей узнал, что мужчина без определенного места жительства выдает себя за его брата.

- Об этом случайно узнал мой сын, когда готовил доклад в школе про дядю-героя. Мой брат участвовал в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, - объясняет Сергей. - В интернете он наткнулся на решение суда о наказании бездомного мужчины за какое-то преступление, а все данные, включая дату и место рождения, были моего брата. Мы посмотрели фото - совершенно другой человек. Люди, конечно, меняются, но не так кардинально.

Мужчина, выдающий себя за брата Сергея. Фото предоставлено Сергеем Именных

Сергей верит, что его брат жив, он продолжает поиски своего родственника и надеется, что они вновь увидятся.

Приметы из ориентировки: рост 170 см, среднего телосложения, плечи горизонтальные, лицо по форме круглое, по цвету смуглое, особенности лица европейского типа, лоб по положению вертикальный, брови прямые, по высоте низкие, глаза серые, нос прямой, основание горизонтальное, рот средний, углы опущенные, губы средней толщины, подбородок скошенный, уши средние, по форме треугольные, волосы на голове прямые, темно-русые с проседью, речь ясная, размер обуви 41-42.

Особые приметы: дефект – безымянный палец левой кисти прижат к ладони, на правой щеке небольшой шрам.

Был одет: одежда достоверно не установлена, повседневно носил джинсовый костюм синего цвета.

Всех, кто видел или знает что-либо о судьбе Дмитрия, просят звонить по телефону 8-912-989-60-09.

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