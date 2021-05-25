«Ужас, что это может быть?!» Прикамцы нашли на реке скелет неизвестного зверя

Речные воды таят в себе множество тайн. Фото: Злой Кудымкар/ВКонтакте

Жители Кудымкарского района наткнулись на останки неизвестного животного, которые обнажила небольшая речушка в деревне Плотникова.

Автор фотографии опубликовал снимок в социальных сетях с подписью: «Речка Зюльганка размыла скелет динозавра или мамонтенка, но, судя по зубам, все-таки динозавра-хищника, это первый динозавр за всю историю Кудымкара».

Фото: Злой Кудымкар/ВКонтакте

Как только пользователи соцсетей увидели фотографию, последовала реакция. Одни ужасались от увиденного, другие объясняли, кому принадлежит скелет, а третьи просто шутили.

«Ужас, что это может быт?», «Несчастный динозавр, не вынес нашей жизни» «Это медвежий скелет, ребят» «Он понял, что он не туда попал и решил смыться», - писали местные жители.

Позже житель Кудымкара рассказал, что останки животного принадлежат собаке. А фотография сделана с неправильного ракурса, так что сначала можно подумать, что на тебя смотрит пасть животного, но на самом деле, это останки тазовой части собаки.

Речные воды действительно таят в себе множество тайн и могут скрывать самые неожиданные предметы. Но пока всему, что было найдено на дне рек и на их поверхности, есть свое объяснение. О том, как в Прикамье чистят водоемы и что в них находят, читайте в нашем материале.

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