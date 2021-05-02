В Прикамье обнаружили остов деревянного судна, похожего на библейский Ноев ковчег

Вот такой он, усольский "Ноев ковчег". Фото: страница ВК Аркадия Константинова.

- Мне позвонила знакомая и сказала: «Приезжай скорей, мы нашли настоящий Новев ковчег!» - рассказывает пермский историк, преподаватель Пермского филиала Волжского университета водного транспорта Аркадий Константинов. – Я пригласил с собой руководителя Камской археологической экспедиции Григория Головчанского и мы срочно поехали на место. Когда увидели находку – ахнули. Возле Усолья после сброса воды в Каме обнажилась отмель, а на ней – остов огромного судна, выполненного целиком из большущих деревянных брусьев. Ноев ковчег да и только! Грандиозная постройка, что в длину, что в ширину! Как раз такой формы, какая могла быть у библейского судна.

"Библейское" судно делали с использованием индустриальных приемов. Фото: страница ВК Аркадия Константинова.

- Скорее всего, эту огромную баржу изготовили в годы первых пятилеток для перевозки какого-то крупногабаритного груза – оборудования или балки для завода, - говорит Аркадий Константинов. – Вызывает уважение смекалка мастеров, которые явно использовали приемы деревянного судостроения, известные еще с 15 века, и совместили их с возможностями эпохи начавшейся индустриализации. Например, для скрепления балок использовались стальные болты, металлические нагели выполнены механической, а не ручной ковкой. Брусья, видимо, чем-то пропитывали, раз они так хорошо сохранились с 1930-х годов.Впрочем, историки определили, что построен усольский «Ноев ковчег» был не в ветхозаветные времена, а позже.

Аркадий Константинов рассказывает, что неподалеку от судна они нашли обнажившийся фундамент строения, предположительно, 18 века. Вокруг обнаружили множество кованых гвоздей.

Находка, сделанная под Полазной. Фото: страница ВК Аркадия Константинова.

Интерес к подводным исследованиям в Прикамье возник после того, как осенью прошлого года пермские дайверы нашли на дне Сылвы затонувший старинный пароход «Вера Фигнер». Зимой в Пермь приезжали и совершали погружения вместе с ними представители Русского географического общества. На пресс-конференции с их участием, действительно, речь шла о том, что в Пермском крае неплохо было бы развивать подводную археологию.- Прикамье – это благодатное место для исследования скрытых под водой артефактов, - говорит историк. - После строительства плотины Камской ГЭС в конце 1950-х под воду ушло множество исторических населенных пунктов. До сих пор также не определено точное место, где во время Гражданской войны было затоплено множество судов колчаковского флота при отступлении белых из Перми. Для нас очень важна обратная связь с жителями края. Например, после того, как мы разместили в соцсетях пост о находке под Усольем, нам пришло сообщение о том, что похожее судно обнаружили под Полазной. В перспективе мы должны составить карту подводных артефактов Пермского края.

- Из-за помутнения воды дайверы приостановили пока исследования «Веры Фигнер», но летом они будут продолжены, - говорит Аркадий Константинов. - Есть идея выйти к властям с предложением – установить на берегу Сылвы напротив того места, где затонул старинный пароход, на котором перевозили детей блокадного Ленинграда, памятный знак. Жители нашего края совершили настоящий подвиг во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны, и надо сделать так, чтобы об этом помнили.