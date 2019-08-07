2019-08-07T01:14:03+03:00
Общество

"Что там на дне?" Под водами Камы скрыты древние кладбища, села и города

Как в Прикамье чистят водоемы и что в них находят
Андрей МАТЛИН
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Что там, в песочке?Что там, в песочке?Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Речные воды могут скрывать самые неожиданные предметы. Например, в Абакане кто-то затопил в реке возле пляжа кабину от колеса обозрения, а на дне Волги до сих пор лежат останки затонувших во время войны кораблей. А что можно найти в прикамских водоемах?

Каждое лето в Перми землечерпалкой чистят русло Камы, чтобы углубить судоходный фарватер. Но интересных находок там не попадалось.

- Единственное, что интересного можем сообщить, это то, что дно Камы возле Перми похоже на лунный пейзаж, так что судоходное русло чистить необходимо, - говорят в организации «Камводпуть». – Перепады глубин произошли из-за того, что в советские времена драги интенсивно добывали со дна песчано-гравийную смесь для строительства новых микрорайонов.

На Каме чистят только пляжи да русло. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Каме чистят только пляжи да русло.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кто метнул на дно титановое копье?

А какой улов попадает «в сети» водолазов на пляжах?

- Как правило, это заурядное битое стекло от стеклопосуды, пластиковые пакеты и бутылки, которые не унесло течением, - говорит начальник поисково-спасательного отряда городской службы спасения Перми Николай Пьянков. – Самая необычная находка на моей памяти – водолазы, когда чистили Мотовилихинский пруд, нашли двухметровое копье, сделанное из дорогостоящего титанового сплава. Кто и для чего его изготовил, и почему выбросил, загадка.

В районе пяти городских пляжей, которые чистят водолазы, находятся крупногабаритные предметы, которые давно лежат под водой. И доставать их нет смысла.

- Это бетонные плиты и огромные покрышки от тягачей. А в реке Мулянка затоплен старый ржавый пирс, - говорит Николай Пьянков. - Все подобные предметы мы наносим на карты, которые передаем пляжным спасателям. Но мы чистим только прибрежную полосу до глубины в 2 метра. На пляже на Мулянке это получается метра три от берега, там спуск в воду крутой, в районе КамГЭС он пологий, и захватывается полоса в 45-50 метров шириной. Что там дальше на дне, неизвестно.

Как только в Мотовилихе спустили пруд, там появились пляжные копатели Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как только в Мотовилихе спустили пруд, там появились пляжные копателиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Может быть, что-то более интересное находят дайверы? Увы, пермские любители подводного плавания Каму и другие прикамские реки обходят стороной.

- Вода в них мутная, руку, поднесенную к лицу, и то не видно, - объясняет Николай Пьянков. - Даже нам, водолазам, приходится работать на ощупь, словно в комнате, в которой потушили свет.

Монеты в пруду

В прошлом году спустили воду в Мотовилихинском пруду, чтобы очистить его дно.

- Сразу после спуска воды по дну пруда ходили пляжные копатели с металлоискателями, - говорит ответственный за организацию очистных работ организации-подрядчика ООО «Буматика» Александр Черемных. – В основном их уловом были пробки от бутылок да современные металлические деньги. Но показывали мне и несколько монет дореволюционных времен. А так в пруд сбрасывают что ни попадя. Довелось извлекать треснутые унитазы, покрышки, ржавые кастрюли и ведра. В речке Большая Мотовилиха в дно врос остов большой лодки. Кому-то удалось на ней подняться по узенькой речке.

300 городов и сел под водой

Пляжные находки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пляжные находки.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждый год накануне 9 мая в селе Крюково, расположенном в Еловском районе, вывешивают странное объявление: «Приглашаем желающих на субботник по сбору человеческих останков». Да-да, никакой ошибки нет.

- После того, как была построена плотина Камской ГЭС, вода в Каме поднялась и затопила старинное село и сельское кладбище, - объясняет глава Еловского поселения Антонина Пахтинова. – Населенный пункт перенесли на возвышенность, на левый берег Камы, но по весне уже много лет подряд вода вымывает человеческие кости из затопленного древнего погоста, и каждый год жители села выходят прибрать их.

В Еловском районе под водой скрыто старинное кладбище. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Еловском районе под водой скрыто старинное кладбище.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Действительно, после перекрытия плотины КамГЭС в 1954 году, под воду ушло, по данным краеведа-журналиста Вячеслава Дегтярникова, более 300 населенных пунктов. Когда весной вода отступает от берегов Камы, на обнажившемся дне можно сделать интересные находки.

После строительства КамГЭС под водой оказались 300 населенных пунктов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После строительства КамГЭС под водой оказались 300 населенных пунктов.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В затопленных селах в Ильинском районе, например, был раньше обычай – класть по углам фундамента изб и домов так называемые закладные монеты, причем, их достоинство определялось зажиточностью новоселов, - рассказали в местном краеведческом музее. – Теперь время от времени эти монеты обнаруживаются на пересохшем дне.

В Добрянском районе, где вода также далеко отходит по весне от берега, до сих пор находят в песке нательные крестики, металлические иконки, часть из этих находок можно видеть в часовне, построенной здесь местным жителем Владимиром Турышевым в память о 17 затопленных деревнях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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