"Что там на дне?" Под водами Камы скрыты древние кладбища, села и города

Речные воды могут скрывать самые неожиданные предметы. Например, в Абакане кто-то затопил в реке возле пляжа кабину от колеса обозрения, а на дне Волги до сих пор лежат останки затонувших во время войны кораблей. А что можно найти в прикамских водоемах?

Каждое лето в Перми землечерпалкой чистят русло Камы, чтобы углубить судоходный фарватер. Но интересных находок там не попадалось.

- Единственное, что интересного можем сообщить, это то, что дно Камы возле Перми похоже на лунный пейзаж, так что судоходное русло чистить необходимо, - говорят в организации «Камводпуть». – Перепады глубин произошли из-за того, что в советские времена драги интенсивно добывали со дна песчано-гравийную смесь для строительства новых микрорайонов.

На Каме чистят только пляжи да русло.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кто метнул на дно титановое копье?

А какой улов попадает «в сети» водолазов на пляжах?

- Как правило, это заурядное битое стекло от стеклопосуды, пластиковые пакеты и бутылки, которые не унесло течением, - говорит начальник поисково-спасательного отряда городской службы спасения Перми Николай Пьянков. – Самая необычная находка на моей памяти – водолазы, когда чистили Мотовилихинский пруд, нашли двухметровое копье, сделанное из дорогостоящего титанового сплава. Кто и для чего его изготовил, и почему выбросил, загадка.

В районе пяти городских пляжей, которые чистят водолазы, находятся крупногабаритные предметы, которые давно лежат под водой. И доставать их нет смысла.

- Это бетонные плиты и огромные покрышки от тягачей. А в реке Мулянка затоплен старый ржавый пирс, - говорит Николай Пьянков. - Все подобные предметы мы наносим на карты, которые передаем пляжным спасателям. Но мы чистим только прибрежную полосу до глубины в 2 метра. На пляже на Мулянке это получается метра три от берега, там спуск в воду крутой, в районе КамГЭС он пологий, и захватывается полоса в 45-50 метров шириной. Что там дальше на дне, неизвестно.

Как только в Мотовилихе спустили пруд, там появились пляжные копателиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Может быть, что-то более интересное находят дайверы? Увы, пермские любители подводного плавания Каму и другие прикамские реки обходят стороной.

- Вода в них мутная, руку, поднесенную к лицу, и то не видно, - объясняет Николай Пьянков. - Даже нам, водолазам, приходится работать на ощупь, словно в комнате, в которой потушили свет.

Монеты в пруду

В прошлом году спустили воду в Мотовилихинском пруду, чтобы очистить его дно.

- Сразу после спуска воды по дну пруда ходили пляжные копатели с металлоискателями, - говорит ответственный за организацию очистных работ организации-подрядчика ООО «Буматика» Александр Черемных. – В основном их уловом были пробки от бутылок да современные металлические деньги. Но показывали мне и несколько монет дореволюционных времен. А так в пруд сбрасывают что ни попадя. Довелось извлекать треснутые унитазы, покрышки, ржавые кастрюли и ведра. В речке Большая Мотовилиха в дно врос остов большой лодки. Кому-то удалось на ней подняться по узенькой речке.

300 городов и сел под водой

Пляжные находки.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждый год накануне 9 мая в селе Крюково, расположенном в Еловском районе, вывешивают странное объявление: «Приглашаем желающих на субботник по сбору человеческих останков». Да-да, никакой ошибки нет.

- После того, как была построена плотина Камской ГЭС, вода в Каме поднялась и затопила старинное село и сельское кладбище, - объясняет глава Еловского поселения Антонина Пахтинова. – Населенный пункт перенесли на возвышенность, на левый берег Камы, но по весне уже много лет подряд вода вымывает человеческие кости из затопленного древнего погоста, и каждый год жители села выходят прибрать их.

В Еловском районе под водой скрыто старинное кладбище.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Действительно, после перекрытия плотины КамГЭС в 1954 году, под воду ушло, по данным краеведа-журналиста Вячеслава Дегтярникова, более 300 населенных пунктов. Когда весной вода отступает от берегов Камы, на обнажившемся дне можно сделать интересные находки.

После строительства КамГЭС под водой оказались 300 населенных пунктов.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В затопленных селах в Ильинском районе, например, был раньше обычай – класть по углам фундамента изб и домов так называемые закладные монеты, причем, их достоинство определялось зажиточностью новоселов, - рассказали в местном краеведческом музее. – Теперь время от времени эти монеты обнаруживаются на пересохшем дне.

В Добрянском районе, где вода также далеко отходит по весне от берега, до сих пор находят в песке нательные крестики, металлические иконки, часть из этих находок можно видеть в часовне, построенной здесь местным жителем Владимиром Турышевым в память о 17 затопленных деревнях.

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