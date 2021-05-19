«Что в Перми творится!» Лесники спасли попавшего в капкан медведя, а он напал на них

Фото: скрин с видео.

В лесу в Пермском крае молодой мишка попал в капкан. Бедолага кричал, ревел и рыдал от боли. Он прыгал и пытался вырваться, но капкан крепко держал косолапого железной хваткой. Попавшего в беду зверя увидели лесники, они решили помочь горемыке и начали спасательную операцию. Кадры освобождения записали на камеру сотового телефона.

Сначала один из мужчин осторожно накинул кусок брезента на голову медведя, но не удачно.

- Накинуть надо полностью и держать, - учил его коллега.

Со второй попытки егерю удалось захватить рычащего медведя за шею и прижать к земле.

- Давай, разжимай! – скомандовал он другу.

Второй лесник в это время быстро расцепил тиски капкана и говорит: «Все отпускай!».

Но тут случилось то, чего никто не ожидал: когда мишка оказался на свободе, он напал на людей. Сначала кинулся на тряпку, которой его держали, а потом на самого лесника и начал кусать его за ноги.

- Уйди отсюда! Уйди! Уйди, дурак! Мы его освободили, а он еще и нападать вздумал, – кричал от боли и отпинывался от рычащего медведя егерь.

Но к счастью, история закончилась хэппи-эндом и вскоре мишка остановил нападение и, хромая, посеменил в лес.

- Хромает парнишка, тяжело ему, но ничего, отойдет, оклемается! Ничего себе, в Перми что творится! Вот это Пермский край! – провожали убегающего медвежонка лесники.

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